Slovenci so na drugi tekmi v Ligi narodov prišli do prve zmage v tem prestižnem tekmovanju. Foto: FIVB

Slovenci so hitro pozabili na poraz v uvodnem krogu proti Srbiji in proti Italiji, ki je v petek gladko izgubila prvo tekmo proti Poljski, pokazali zelo solidno predstavo. Res je, da Italijani niso igrali v najmočnejši postavi, da jim je manjkalo kar nekaj zvezdnikov, a to ne zmanjšuje slovenskega uspeha. Varovanci Alberta Giulianija, ki je nekoliko spremenil postavo, so tokrat bolje servirali kot na prvi tekmi, bolje je deloval tudi sprejem.

Za razliko od prve tekme proti Srbiji je slovenski selektor Alberto Giuliani na klopi pustil Dejana Vinčića, Tončka Šterna in Tineta Urnauta, ki so jih zamenjali Gregor Ropret, Mitja Gasparini in Žiga Štern, vsi trije pa so upravičili uvrstitev v prvo postavo.

Dober začetek, nato težave pri sprejemu

Slovenija je dobro začela, do izida 5:7 vodila, nato pa zaradi težav pri sprejemu dovolila tekmecem, da so dvakrat povedli za tri točke, drugič pri izidu 18:15. A tako kot je bil dober začetek, je bil za Slovence dober tudi konec. Za to je najbolj zaslužen Klemen Čebulj, ki je po zaostanku 21:22 nanizal tri zaporedne ase, njegove delo pa je z zadnjo točko nadgradil Gasparini.

Še bolje, kot so odigrali prvi niz, so Slovenci drugega začeli. S serijo odličnih servisov Alena Pajenka so prišli do sedmih točk prednost, po njegovem asu je bilo na semaforju 11:4, nekaj trenutkov pozneje pa je prednost narasla na devet točk (16:7).

Sprememba ekipi ni dobro dela

Toda tako kot v prvem nizu je tudi tokrat slovenski selektor po prvem delu niza opravil nekaj zamenjav, v drugem je v igro vstopil tudi Rok Možič, sprememba pa ekipi ni dobro dela. Dovolili so, da so se tekmeci približali na 16:19, imeli priložnost, da zaostanek še zmanjšajo, toda to jim je preprečil blok Gasparinija, po katerem so Slovenci niz mirno pripeljali do konca.

Tudi tretji niz so Slovenci odlično začeli, po asu Ropreta so povedli s 7:2, Italijani so se približali na 8:9, Jan Kozamernik je z blokom nekaj trenutkov pozneje spet poskrbel za tri točke prednosti, Čebulj pa z asom in še eno točko prednost vrnil na pet. Italijanski "time out" Slovencev ni zaustavil, še naprej so igrali odlično, niz so dobili z izidom 25:15, ob koncu pa je dve točki prispeval tudi Možič, najmlajši član v slovenski vrsti.

Alberto Giuliani, selektor Slovenije:"Seveda sem zelo vesel prve slovenske zmage v ligi narodov. Sledili smo svojemu načrtu, že na začetku turnirja namreč poskušamo v tekmovalni ritem spraviti čim več igralcev, saj je nemogoče igrati z isto postavo en mesec in tri tekme zapovrstjo. Danes sem dobil dober odziv od vseh igralcev. Naslednjo tekmo igramo proti Poljski, mislim, da je raven tekem vseskozi visoka in imamo možnost, da smo jutri blizu Poljakom." Jan Kozamernik, bloker Slovenije:"Vesel sem te prve zmage, sploh proti Italiji. Končno smo jo dočakali. Vesel sem tudi, da smo s spremenjeno zasedbo prišli do ene zadovoljive igre. Normalno je, da smo se na takem turnirju na začetku še malo lovili, ampak to je potrebno. Moramo rotirati, imeti vse igralce vključene v igro, kajti turnir je dolg in potrebovali bomo vse igralce. Res sem vesel, da smo odigrali tako kot je treba, zmagali po mojem mnenju pomembno tekmo in res lepe zmage s 3:0 proti Italiji res ne dosežeš vsak dan. Moramo vzeti vsak niz, vsako točko, ki jo lahko dobimo. Mislim, da je jutrišnji nasprotnik, Poljska, raznovrstna ekipa. Imajo toliko dobrih igralcev, da bi lahko sestavili več reprezentanc in zagotovo nas čaka težka tekma. Večkrat smo proti njim prikazali zelo zadovoljivo igro in verjamem, da se lahko z njimi enakovredno kosamo, na igrišču bomo tako kot vsak dan morali dati vse od sebe. Če jutri ponovimo današnjo igro, bodo tudi Poljaki imeli težave z nami." Gregor Ropret, podajalec Slovenije:"Začetek je bil mogoče malo nervozen. Tudi Italijani so zadeli nekaj res odličnih servisov, zato smo se v prvem nizu tudi precej mučili. Pozneje pa nam je igra stekla, servirali smo veliko boljše tudi igra blok-obramba je bila danes na vrhunski ravni. Italijani v zadnjih dveh nizih praktično niso imeli nobenih možnosti. Jutri nas čaka še en zelo zahteven nasprotnik, mogoče še boljši kot Srbija. Res bo treba biti ponovno na visoki ravni. Moramo se spočiti, dobro pripraviti na tekmo, videti s kakšno postavo bodo igrali oni, s kakšno mi in iti še po eno zmago."

Slovenija : Italija 3:0 (23, 19, 15) Sejmiščna dvorana Rimini, brez gledalcev, sodnika: Gerothodoros (Grčija), Dziewirz (Kanada). Italija: Gardini, Balaso, Galassi 13, Sbertoli 3, Michieletto 6, Nelli 7, Spirito, Pinali, Cavuto, Vitelli 2, Cortesia 1, Recine 2, Bottolo 5, Federici. Slovenija: T. Štern, Pajenk 8, Kozamernik 10, Šket, Gasparini 6, Vinčić, Ž. Štern 12, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 1, Urnaut, Čebulj 13, Možič 2.

