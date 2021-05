Slovenci po uvodnem porazu nad gostitelje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Format lige narodov namreč predvideva, da vsaka izbrana vrsta odigra tekmo s prav vsakim udeležencem. Slovence tako v slabem mesecu čaka 15 obračunov, po trije na teden. Najboljše reprezentance si bodo po 15 tekmah zagotovile nastop v polfinalu, ki bo 26. junija.

Po uvodnem porazu nad gostitelje

Slovenci so krst v elitnem tekmovanju doživeli v petek, ko so v ponovitvi finala zadnjega evropskega prvenstva z 1:3 v nizih izgubili s Srbijo. Selektor Alberto Giuliani upa, da bodo iz tekme v tekmo stopnjevali raven zbranosti in bili bolj konstantni.

Drugi tekmec Slovenije so Giulianijevi rojaki Italijani, ki so v petek z 0:3 izgubili z bronastimi z zadnje Lige narodov Poljaki.

V nedeljo bodo Slovencem nasproti stali še Poljaki, nato pa pred drugim tednom tekmovanja sledi nekaj dni tekmovalnega odmora.

Rusi branijo zlato

Na zadnjem zaključnem turnirju so Rusi v finalu s 3:1 v nizih premagali Američane, v boju za tretje mesto pa so bili Poljaki s 3:0 boljši od Brazilcev.