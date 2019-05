Tine Urnaut se je odločil

Potem ko slovenski kapetan marca oznanil, da ostaja v Modeni, se je to hitro razblinilo, pred dnevi pa sta si Korošec in Modena dokončno podala desnico in odšla vsak svojo pot. Izkušeni 30-letni Korošec bi lahko ostal v Italiji, imel zanimivi ponudbi Monze in Verone, a se je odločil, da se tako kot Klemen Čebulj v pretekli sezoni preizkusi na Kitajskem.

Tam bo zaigral za prvaka Shanghei Golden Age, družbo pa mu bo delal Italijan Giulio Sabbi, ki je pri kitajskem prvaku igral že v zmagoviti pretekli sezoni. Nekdanji italijanski reprezentant je blestel, dosegal skoraj pet točk na niz in prepričal Kitajce, da mu ponudijo novo pogodbo.

