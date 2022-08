Kanada in Kitajska za prvo zmago, Italija, Srbija in še kdo po napredovanje

Uvodno tekmo četrtega dne svetovnega odbojkarskega prvenstva za moške, ki ga skupaj gostita Slovenija in Poljska, bosta dopoldne v Stožicah odigrali Kanada in Kitajska, ki sta po prvi tekmi brez zmage. Evropski prvaki Italijani bodo vlogo favorita zvečer poskušali upravičiti proti Turčiji. Več reprezentanc si danes že lahko zagotovi osmino finala. Slovenci so po nedeljskem porazu s Francijo danes tekmovanja prosti, v torek ob 20.30 se bodo za napredovanje v izločilne boje udarili z Nemci.

Popoldne bo v Stožicah zanimivo v skupini F. Nasproti si bosta stali bronasta z zadnjih olimpijskih iger Argentina in Nizozemska. Južnoameriška reprezentanca je prvenstvo odprla s pravim maratonom proti Iranu in po tie breaku izgubila, tulipani pa so zanesljivo premagali Egipt, tako da lahko že danes v žep pospravijo vstopnico za osmino finala.

Zvečer bo Iran drugo zmago prvenstva in napredovanje lovil proti Egiptu.

V Katovicah se bodo glavni favoriti za prvo mesto v skupini A Srbi ob 17.30 pomerili s Portorikom, s pričakovano zmago bi že napredovali v izločilni del tekmovanja. Podobno velja za Tunizijce, ki se bodo zoperstavili Ukrajincem.

Slovenska priprava na Nemce Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Slovenski odbojkarji imajo po nedeljskem porazu z olimpijsko prvakinjo Francijo danes tekmovanja prost dan, že v torek pa jih čaka zadnji obračun skupinskega dela z Nemčijo.

Slovenci so trenutno drugi v svoji skupini, a tudi morebitni padec na tretje mesto ne bi bil nujno usoden, saj bi lahko napredovali kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. A slovenska izbrana vrsta bo zagotovo naredila vse, da Nemčija v Stožicah pade. S predstavo, kakršno so v nedeljo prikazali v večjem delu tekme, se za to ni bati.

Kako v izločilne boje? Vsaka reprezentanca v skupini odigra tri tekme, nato takoj sledijo izločilni boji. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po skupinskem delu konec. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ... Sistem je postavljen tako, da gostitelja v primeru preboja v osmino finala in četrtfinale ti tekmi igrata doma. Slovenci in Poljaki bodo tako v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta so napredovali – napredovali kot najvišje uvrščeni reprezentanci (1. in 2.). Gostitelja tako v primeru napredovanja v osmino finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.