Svetovna odbojkarska smetana prihaja v Ljubljano

V glavno mesto prihaja svetovna serija

Ljubljana bo med 2. in 5. avgustom prvič gostila turnir svetovne serije FIVB World Tour v odbojki na mivki, najboljši slovenski odbojkarice in odbojkarji na mivki pa se bodo na domačih tleh z dvojicami z vsega sveta borili za pomembne točke v boju za nastop na olimpijskih igrah.

Potem, ko smo v središču prestolnice prva leta lahko spremljali mednarodni turnir Ljubljana Beach Volley Challenge, lani pa tudi že turnir najvišje ravni evropske serije CEV Masters za moške, hkrati pa še ženski CEV Satellite, bo Slovenija prvič gostila turnir pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze FIVB.

Gre za še en korak naprej v razvoju odbojke na mivki pri nas, naši najboljši odbojkarji na mivki pa bodo obenem dobili priložnost, da se pred domačim občinstvom pomerijo z vrhunskimi evropskimi in svetovnimi pari," je dejal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije, Gregor Humerca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V Ljubljani tako ne bodo igrali le najboljši evropski odbojkarice in odbojkarji na mivki, ampak se bodo najuspešnejši slovenski pari prvič lahko pomerili z dvojicami s svetovne lestvice.

"Na Odbojkarski zvezi Slovenije smo informacijo, da je mednarodna zveza ljubljanski turnir uvrstila na koledar svetovne serije, sprejeli z velikim odobravanjem. Gre za še en korak v razvoju odbojke na mivki pri nas, naši najboljši odbojkarji na mivki pa bodo obenem dobili priložnost, da se pred domačim občinstvom pomerijo z vrhunskimi evropskimi in svetovnimi pari. Točke z ljubljanskega turnirja bodo prvič štele tudi za svetovno lestvico in bodo za naše igralce in igralke, ki se bodo potegovali za nastop na olimpijskih igrah 2020, zelo dragocene," je dejal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca.

Najboljši odbojkarji se bodo na slovenskih tleh borili avgusta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Začetek avgusta

Ljubljanski turnir bo letos v začetku avgusta, ne več konec julija kot v preteklih letih. "S terminom turnirja smo se poskušali kar najbolj prilagoditi preostalim dogodkom in veseli smo, da bo turnir tudi letos v atraktivnem terminu. Poleg tega pri nas pričakujemo zares kakovostne ekipe, saj se bo tekmovanje odvijalo neposredno po evropskem prvenstvu, ki ga bo med 15. in 22. julijem gostila Nizozemska. Ljubljanski turnir bo tudi eden od prvih po premoru v svetovni ligi," je še dodal Humerca.