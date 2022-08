Prva zmaga dneva Turkom, zvečer v boj zasedba, ki je lani razžalostila Slovence

V Stožicah bosta danes tudi prvi tekmi v skupini F. Nizozemci se bodo za zmago udarili z Egiptom, pozno popoldan pa bodo bronasti z zadnjih olimpijskih iger Argentinci igrali z Iranom.

Prve tekme prvenstva čakajo tudi reprezentance skupine A v Katovicah. Tunizijcem bodo nasproti stali Portoričani, favoriti skupine Srbi pa se bodo zvečer pomerili z Ukrajinci, ki so na prvenstvo vskočili namesto kaznovanih Rusov.

Kako v izločilne boje?

Vsaka reprezentanca v skupini odigra tri tekme, nato takoj sledijo izločilni boji. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po skupinskem delu konec.

V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ... Sistem je postavljen tako, da gostitelja v primeru preboja v osmino finala in v četrtfinale ti tekmi igrata doma. Slovenci in Poljaki bodo tako v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta so napredovali – napredovali kot najvišje rangirani reprezentanci (1. in 2.). Gostitelja tako v primeru napredovanja v osmino finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.