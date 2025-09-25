V polfinalu svetovnega odbojkarskega prvenstva je ob Italiji in Poljski prostor le še za dve reprezentanci. Najprej se bosta za napredovanje pomerila Češka in Iran, nato še slovenski krvniki Američani in Bolgari.

Češka odbojkarska reprezentanca se je prvič v zgodovini samostojne države uvrstila v četrtfinale, medtem ko se je Češkoslovaška pred desetletji že veselila svetovnega naslova. Na Filipinih so Čehi s 3:0 premagali Srbe, nato z 0:3 izgubili z Brazilci, na zadnji tekmi skupinskega dela pa so si brez izgubljenega seta zagotovili napredovanje v osmino finala. V tej jim je nasproti stala Tunizija, ki so jo premagali s 3:0.

Iran je v osmini finala izločil Srbe. Foto: Volleyball World Iran je v četrtfinalu igral leta 2014, ko je s šestim mestom dosegel najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih. Iranci so po uvodnem porazu z Egiptom premagali Tunizijo, na zadnji tekmi skupinskega dela pa po pravi drami in petih setih strli gostitelje Filipince, pri čemer jih je pred porazom in odhodom domov rešil uspešen challenge. V osmini finala so se zoperstavili Srbom, dvakrat zaostajali, dvakrat izenačili in zmagali po tie-breaku.

Američani so v osmini finala končali pot Slovencev. Foto: Reuters Popoldanski polfinale prinaša bitko med ZDA in Bolgarijo. Američani so v skupini premagali Kolumbijo, Kubo in Portugalsko, v osmini finala pa na žalost slovenskih ljubiteljev odbojke s 3:1 končali pot Slovencev. Američani so bili do zdaj svetovni prvaki enkrat, pred skoraj štirimi desetletji, in sicer 1986. Imajo še dva brona, zadnjega iz leta 2018. Na zadnjem SP so bili šesti.

Bolgare čaka ZDA. Foto: Volleyball World Tudi Bolgari so še neporaženi. V skupini so premagali Slovenijo, Nemčijo in Čile. V osmini finala so bili s 3:0 boljši od Portugalske. Na tem prvenstvu so izgubili dva niza, oba proti Slovencem. Bolgari so na svetovnih prvenstvih osvojili pet kolajn, a nikoli jim ni uspelo priti do zlata, enkrat so bili srebrni, štirikrat bronasti. Zadnjič leta 2006.

Zmagovalca današnjih tekem se bosta v sobotnem polfinalu pomerila med seboj, v drugem polfinalu bodo igrali Italijani in Poljaki.

Svetovno prvenstvo, četrtfinale

Četrtek, 25. september

