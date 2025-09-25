Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
25. 9. 2025,
8.00

Osveženo pred

2 uri, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
odbojka SP v odbojki 2025

Četrtek, 25. 9. 2025, 8.00

2 uri, 8 minut

Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, četrtfinale

Za uvod Češka in Iran, nato slovenski krvniki Američani in Bolgari

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
češka odbojkarska reprezentanca | Čehi se bodo za polfinale merili z Iranom. | Foto Volleyball World

Čehi se bodo za polfinale merili z Iranom.

Foto: Volleyball World

V polfinalu svetovnega odbojkarskega prvenstva je ob Italiji in Poljski prostor le še za dve reprezentanci. Najprej se bosta za napredovanje pomerila Češka in Iran, nato še slovenski krvniki Američani in Bolgari.

Italijanska odbojkarska reprezentanca
Sportal Svetovni in evropski prvaki gladko v polfinale
slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Dejan Vinčić: Fantje morajo biti ponosni na to, kar so naredili to poletje

Češka odbojkarska reprezentanca se je prvič v zgodovini samostojne države uvrstila v četrtfinale, medtem ko se je Češkoslovaška pred desetletji že veselila svetovnega naslova. Na Filipinih so Čehi s 3:0 premagali Srbe, nato z 0:3 izgubili z Brazilci, na zadnji tekmi skupinskega dela pa so si brez izgubljenega seta zagotovili napredovanje v osmino finala. V tej jim je nasproti stala Tunizija, ki so jo premagali s 3:0.

Iran je v osmini finala izločil Srbe. | Foto: Volleyball World Iran je v osmini finala izločil Srbe. Foto: Volleyball World Iran je v četrtfinalu igral leta 2014, ko je s šestim mestom dosegel najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih. Iranci so po uvodnem porazu z Egiptom premagali Tunizijo, na zadnji tekmi skupinskega dela pa po pravi drami in petih setih strli gostitelje Filipince, pri čemer jih je pred porazom in odhodom domov rešil uspešen challenge. V osmini finala so se zoperstavili Srbom, dvakrat zaostajali, dvakrat izenačili in zmagali po tie-breaku.

Američani so v osmini finala končali pot Slovencev. | Foto: Reuters Američani so v osmini finala končali pot Slovencev. Foto: Reuters Popoldanski polfinale prinaša bitko med ZDA in Bolgarijo. Američani so v skupini premagali Kolumbijo, Kubo in Portugalsko, v osmini finala pa na žalost slovenskih ljubiteljev odbojke s 3:1 končali pot Slovencev. Američani so bili do zdaj svetovni prvaki enkrat, pred skoraj štirimi desetletji, in sicer 1986. Imajo še dva brona, zadnjega iz leta 2018. Na zadnjem SP so bili šesti.

Bolgare čaka ZDA. | Foto: Volleyball World Bolgare čaka ZDA. Foto: Volleyball World Tudi Bolgari so še neporaženi. V skupini so premagali Slovenijo, Nemčijo in Čile. V osmini finala so bili s 3:0 boljši od Portugalske. Na tem prvenstvu so izgubili dva niza, oba proti Slovencem. Bolgari so na svetovnih prvenstvih osvojili pet kolajn, a nikoli jim ni uspelo priti do zlata, enkrat so bili srebrni, štirikrat bronasti. Zadnjič leta 2006.

Zmagovalca današnjih tekem se bosta v sobotnem polfinalu pomerila med seboj, v drugem polfinalu bodo igrali Italijani in Poljaki.

Svetovno prvenstvo, četrtfinale

Četrtek, 25. september

Preberite še:

Fabio Soli
Sportal Selektor se je po slovesu od SP vrnil k eni tekmi #video
odbojka SP v odbojki 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.