Đoković je za pretresljivo novico izvedel na igrišču

"Upam, da si začutil, koliko si mi pomenil v moji karieri in življenju," je na družbenih omrežjih zapisal Novak Đoković, potem ko je umrl Nikola Pilić, njegov teniški oče.

V torek je teniški svet pretresla novica, da se je v 86. letu starosti za vedno poslovil teniški strokovnjak Nikola Pilić, legenda hrvaškega in svetovnega tenisa. Treniral je nekaj svetovnih teniških imen, med njimi je bil tudi Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam ga je v preteklosti opisal kot svojega "teniškega očeta", ki mu je med 12. in 16. letom starosti ponudil dom in neprecenljivo znanje v akademiji v Münchnu, česar 38-letnik ne bo pozabil. Zato mi je tudi posvetil čustven zapis.

Dragi Sjor Niko, Danes sem, medtem ko sem bil na igrišču in zaključil svoj trening, prejel žalostno novico. Prevzel me je občutek praznine in žalosti. Upam, da si začutil, koliko si mi pomenil v moji karieri in življenju. Tvoj vpliv na moj razvoj kot človeka in kot teniškega igralca ostaja neizbrisen. Večno bom hvaležen tebi in tvoji čudoviti ženi Miji, ker sta me sprejela kot lastnega sina, ko sem imel 12 let. Moji starši in brata so te vedno imeli za člana družine. Ko so nam skoraj vsi obrnili hrbet in je bila naša država razdejana v bombardiranju, sta mi ti in Mija nudila podporo in storila vse, kar je bilo v vajini moči, da smo lahko moja brata in jaz še naprej živeli svoje sanje in se ukvarjali s športom, ki ga ljubimo. Hvala ti za vse trenutke, ki sem jih danes znova in znova podoživljal v mislih in ki bodo ostali zapisani v mojem spominu. Poleg žalosti in mešanih čustev, ki jih čutim, mi ti in spomini na skupne trenutke prinašajo radost in hvaležnost v srce. Tvoja zapuščina bo trajala dolgo in generacije se bodo z velikim občudovanjem ozirale nate. Vsi tvoji dosežki kot igralec, trener in selektor so zapisani z zlatimi črkami v knjigah športne zgodovine Balkana in svetovnega tenisa. Zame pa je vendarle najpomembnejše to, da te lahko s ponosom imenujem "Sjor Niko, moj teniški oče". Počivaj v miru 🙏

