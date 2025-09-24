Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
24. 9. 2025,
7.50

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
odbojka SP v odbojki 2025

Sreda, 24. 9. 2025, 7.50

1 ura, 37 minut

Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, četrtfinale

Bitko za polfinale odpirajo branilci naslova in Belgijci

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
belgijska odbojkarska reprezentanca | Četrtfinale odpirajo Italijani in Belgijci. Zasedbi sta se srečali že v skupini, ko so slavili Belgijci. | Foto Reuters

Četrtfinale odpirajo Italijani in Belgijci. Zasedbi sta se srečali že v skupini, ko so slavili Belgijci.

Foto: Reuters

S tekmo med branilko naslova Italijo in Belgijo se na Filipinih začenja četrtfinale svetovnega prvenstva. Reprezentanci sta se pomerili že v skupinskem delu, ko so Belgijci presenetili azzurre in na koncu osvojili prvo mesto skupine. Lahko na prvenstvu presenečenj pripravijo nov podvig? Italijani so v osmini finala domov poslali Argentince, Belgijci pa Fince.

slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal "Kot športnik si seveda ne želiš poraza, a ..."
Fabio Soli
Sportal Selektor se je po slovesu od SP vrnil k eni tekmi #video

Na drugi današnji tekmi si bodo za polfinalno vstopnico nasproti stali Poljaki in Turki. Obe ekipi sta še neporaženi, evropski prvaki Poljaki so premagali Romune, Katarce, Nizozemce in v osmini finala še Kanadčane. Turki pa so bili v skupini boljši od Japoncev, Libijcev in Kanadčanov, v osmini finala pa izločili Nizozemce.

V četrtek sledita še druga četrtfinala. Za uvod se bodo pomerili Čehi in Iranci, nato pa še slovenski krvniki Američani in Bolgari.

Svetovno prvenstvo, četrtfinale

Sreda, 24. september

Četrtek, 25. september

Preberite še:

Gheorghe Cretu
Sportal Iranci razžalostili Cretujevo Srbijo
slovenska odbojkarska reprezentanca : ZDA
Sportal Američani zaustavili Slovence
slovenska odbojkarska reprezentanca : ZDA
Sportal Slovenci po porazu in slovesu: Težko je zbrati misli #video
odbojka SP v odbojki 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.