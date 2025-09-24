Bitko za polfinale odpirajo branilci naslova in Belgijci

S tekmo med branilko naslova Italijo in Belgijo se na Filipinih začenja četrtfinale svetovnega prvenstva. Reprezentanci sta se pomerili že v skupinskem delu, ko so Belgijci presenetili azzurre in na koncu osvojili prvo mesto skupine. Lahko na prvenstvu presenečenj pripravijo nov podvig? Italijani so v osmini finala domov poslali Argentince, Belgijci pa Fince.

Na drugi današnji tekmi si bodo za polfinalno vstopnico nasproti stali Poljaki in Turki. Obe ekipi sta še neporaženi, evropski prvaki Poljaki so premagali Romune, Katarce, Nizozemce in v osmini finala še Kanadčane. Turki pa so bili v skupini boljši od Japoncev, Libijcev in Kanadčanov, v osmini finala pa izločili Nizozemce.

V četrtek sledita še druga četrtfinala. Za uvod se bodo pomerili Čehi in Iranci, nato pa še slovenski krvniki Američani in Bolgari.

Svetovno prvenstvo, četrtfinale

Sreda, 24. september

Četrtek, 25. september

