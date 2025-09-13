Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
13. 9. 2025,
7.16

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Fabio Soli Tine Urnaut slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka SP v odbojki 2025

Sobota, 13. 9. 2025, 7.16

18 minut

Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, 2. dan

Slovenci bodo prebili led: Dobro servirati, jih umakniti od mreže #video

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska odbojkarska reprezentanca : Francija | Slovenci bodo ob 15. uri prvenstvo odprli proti Čilu. | Foto VolleyballWorld

Slovenci bodo ob 15. uri prvenstvo odprli proti Čilu.

Foto: VolleyballWorld

Slovenski odbojkarji bodo svoje tretje svetovno prvenstvo začeli ob 15. uri proti najnižje postavljeni reprezentanci skupine E Čilu, proti kateri bodo izrazit favorit. "Želel bi si, da dobro serviramo, da jih odmaknemo od mreže in potem lažje igramo v bloku in obrambi," pred dvobojem v Manili pravi kapetan Tine Urnaut.

slovenska odbojkarska reprezentanca : Kanada, olimpijske igre, Pariz, Tine Urnaut
Sportal Opomnik kapetana: Lahko gremo najsamozavestnejši na SP, a če ne bo ... #video
slovenska odbojkarska reprezentanca, Tonček Štern
Sportal Izkušeni reprezentant opozarja: Po kakovosti niso na naši ravni, a ... #video

Tine Urnaut pred prvo tekmo SP (video: OZS):

Slovenski odbojkarji na svetovnih prvenstvih nastopajo tretjič. Leta 2018 so bili 12., pred tremi leti pa prišli do polfinala in končali kot četrti. Tokrat se bodo v skupinskem delu, po katerem v osmino finala napredujeta najboljši dve reprezentanci, merili z osmimi Nemci, 15. Bolgari, in 27. Čilenci.

Prav Čile je uvodni tekmec trenutno sedme reprezentance sveta, ki jo s selektorske klopi vodi Italijan Fabio Soli, kot kapetan pa ji še naprej poveljuje Tine Urnaut. Slovenci so na uvodnem dvoboju izraziti favoriti. 

"Če pa govorimo o Čilencih, ti igrajo zelo hitro, igrajo s tremi sprejemalci hkrati, pri čemer eden od njih opravlja vlogo korektorja, vsi trije pa so lahko nevarni napadalci." | Foto: Ana Kovač "Če pa govorimo o Čilencih, ti igrajo zelo hitro, igrajo s tremi sprejemalci hkrati, pri čemer eden od njih opravlja vlogo korektorja, vsi trije pa so lahko nevarni napadalci." Foto: Ana Kovač

"Razpored je ena od stvari, na katere ne moremo vplivati in se s tem ne obremenjujemo. Kdorkoli je nasprotnik, o njem niti ne razmišljamo, bolj razmišljamo o sebi in o tem, da igramo najboljše mogoče. Če pa govorimo o Čilencih, ti igrajo zelo hitro, igrajo s tremi sprejemalci hkrati, pri čemer eden od njih opravlja vlogo korektorja, vsi trije pa so lahko nevarni napadalci. Želel bi si, da dobro serviramo, da jih odmaknemo od mreže in potem lažje igramo v bloku in obrambi. Kar pa bi si pa generalno gledano želel za prvenstvo, pa je, da iz tekme v tekmo dvigujemo našo kakovost in predvsem tudi kakovost na servisu," pred začetkom mundiala pravi 37-letni Korošec.

Čile na SP igral drugič, prvič po več kot 40 letih (1982). Slovenci pri Južnoameričanih, ki jih vodi Argentinec Daniel Nejamkin, izpostavljajo sprejemalca, kapetana Dušana Bonačića in Vicenteja Parraguirreja ter srednjega blokerja Tomasa Gaga.

liga narodov Bolgarija Slovenija | Foto: VolleyballWorld Foto: VolleyballWorld

Po dnevu počitka v ponedeljek proti Bolgarom

Tekma se bo začela ob 15. uri, v nedeljo bodo imeli Slovenci prost dan, v ponedeljek ob 11.30 pa se bodo merili z Bolgari. Te danes čaka dvoboj z Nemci.

V osmini finala - napredujeta najboljši ekipi iz vsake od osmih skupin - se bo slovenska skupina križala s skupino D, v kateri so ZDA, Kuba, Portugalska in Kolumbija. Za uvod so Američani s 3:0 upravičili vlogo favorita proti Kolumbiji.

Slovenska reprezentanca na SP na Filipinih:

Sprejemalci: Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko, Luka Marovt
Podajalca: Gregor Ropret, Nejc Najdič 
Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović     
Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič 
Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič 
Selektor: Fabio Soli 
Pomočnika selektorja: Gregor Jerončič, Francesco Guarnieri
Trenerja za telesno pripravo: Gioele Rosellini, Andraž Komatar
Statistik: Antonio Mariano
Zdravnik: Mile Majstorović
Fizioterapevt: Žiga Planinc
Vodja reprezentance: Alen Djordjevič

Svetovno prvenstvo, 2. dan:

Sobota, 13. september:

Lestvice:

Slovenske tekme, skupinski del:

Sobota, 13. september
15.00 Slovenija – Čile

Ponedeljek, 15. september
11.30 Slovenija – Bolgarija

Sreda, 17. september
15.00 Slovenija – Nemčija

tunizijska odbojkarska reprezentanca
Sportal Za uvod Tunizijci upravičili vlogo favoritov, Slovenci se pripravljajo na Čile
Fabio Soli Tine Urnaut slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka SP v odbojki 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.