Slovenci bodo prebili led: Dobro servirati, jih umakniti od mreže #video

Slovenski odbojkarji bodo svoje tretje svetovno prvenstvo začeli ob 15. uri proti najnižje postavljeni reprezentanci skupine E Čilu, proti kateri bodo izrazit favorit. "Želel bi si, da dobro serviramo, da jih odmaknemo od mreže in potem lažje igramo v bloku in obrambi," pred dvobojem v Manili pravi kapetan Tine Urnaut.

Tine Urnaut pred prvo tekmo SP (video: OZS):

Slovenski odbojkarji na svetovnih prvenstvih nastopajo tretjič. Leta 2018 so bili 12., pred tremi leti pa prišli do polfinala in končali kot četrti. Tokrat se bodo v skupinskem delu, po katerem v osmino finala napredujeta najboljši dve reprezentanci, merili z osmimi Nemci, 15. Bolgari, in 27. Čilenci.

Prav Čile je uvodni tekmec trenutno sedme reprezentance sveta, ki jo s selektorske klopi vodi Italijan Fabio Soli, kot kapetan pa ji še naprej poveljuje Tine Urnaut. Slovenci so na uvodnem dvoboju izraziti favoriti.

"Če pa govorimo o Čilencih, ti igrajo zelo hitro, igrajo s tremi sprejemalci hkrati, pri čemer eden od njih opravlja vlogo korektorja, vsi trije pa so lahko nevarni napadalci." Foto: Ana Kovač

"Razpored je ena od stvari, na katere ne moremo vplivati in se s tem ne obremenjujemo. Kdorkoli je nasprotnik, o njem niti ne razmišljamo, bolj razmišljamo o sebi in o tem, da igramo najboljše mogoče. Če pa govorimo o Čilencih, ti igrajo zelo hitro, igrajo s tremi sprejemalci hkrati, pri čemer eden od njih opravlja vlogo korektorja, vsi trije pa so lahko nevarni napadalci. Želel bi si, da dobro serviramo, da jih odmaknemo od mreže in potem lažje igramo v bloku in obrambi. Kar pa bi si pa generalno gledano želel za prvenstvo, pa je, da iz tekme v tekmo dvigujemo našo kakovost in predvsem tudi kakovost na servisu," pred začetkom mundiala pravi 37-letni Korošec.

Čile na SP igral drugič, prvič po več kot 40 letih (1982). Slovenci pri Južnoameričanih, ki jih vodi Argentinec Daniel Nejamkin, izpostavljajo sprejemalca, kapetana Dušana Bonačića in Vicenteja Parraguirreja ter srednjega blokerja Tomasa Gaga.

Po dnevu počitka v ponedeljek proti Bolgarom

Tekma se bo začela ob 15. uri, v nedeljo bodo imeli Slovenci prost dan, v ponedeljek ob 11.30 pa se bodo merili z Bolgari. Te danes čaka dvoboj z Nemci.

V osmini finala - napredujeta najboljši ekipi iz vsake od osmih skupin - se bo slovenska skupina križala s skupino D, v kateri so ZDA, Kuba, Portugalska in Kolumbija. Za uvod so Američani s 3:0 upravičili vlogo favorita proti Kolumbiji.

Slovenska reprezentanca na SP na Filipinih: Sprejemalci: Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko, Luka Marovt

Podajalca: Gregor Ropret, Nejc Najdič

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič

Selektor: Fabio Soli

Pomočnika selektorja: Gregor Jerončič, Francesco Guarnieri

Trenerja za telesno pripravo: Gioele Rosellini, Andraž Komatar

Statistik: Antonio Mariano

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Žiga Planinc

Vodja reprezentance: Alen Djordjevič

