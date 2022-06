Slovenski prvaki predstavili okrepitve

Iz tabora odbojkarskega kluba ACH Volley Ljubljana so sporočili, da so igralski mozaik za prihajajočo sezono dopolnili s tremi izjemno nadarjenimi slovenskimi igralci. Iz Brezovice prihaja Klemen Šen, prav tako pa se v Tivoli selita reprezentant Črt Bošnjak ter Primož Mejal, ki sta preteklo sezono kot posojena igralca ACH Volleyja igrala za ekipo Črnuč.

Klemen Šen, ki je pred kratkim dopolnil 20 let, velja za enega bolj nadarjenih mladih igralcev v Sloveniji. Kljub temu, da bo ACH Volley Ljubljana njegov prvi klub v najmočnejši slovenski ligi, je že večkrat – tako pri mlajših reprezentančnih selekcijah kakor tudi na klubski ravni v 1. B državni ligi – dokazal, da je kos izzivom, ki so pred njim. Ob sklenitvi 4-letnega sodelovanja je za klubsko stran povedal: "Izjemno sem vesel in hvaležen, da bom lahko igral za klub, kot je ACH Volley. Nič ne bom pretiraval, če rečem, da so se mi s tem izpolnile otroške sanje. S trdim delom in disciplino pa bom še naprej sledil svojim sanjam."

V oranžno gnezdo Hale Tivoli pa se po enoletni posoji iz sosednjih Črnuč vrača reprezentančni sprejemalec Črt Bošnjak, ki je v preteklih dneh z reprezentanco Slovenije doživel krstni nastop na prvem turnirju lige narodov v Braziliji in že takoj opozoril nase. Ob povratku v oranžno gnezdo je 195 centimetrov visoki sprejemalec povedal: "Po uspešni sezoni v Črnučah se veselim povratka v ACH Volley, saj nas čaka veliko izzivov z Ligo prvakov na čelu. Z ekipo se zelo dobro poznam, saj sem bil stalno v stiku z njimi, in sem prepričan, da bo v garderobi še naprej vladalo odlično vzdušje," je ob sklenitvi sodelovanja dejal Bošnjak.

Da ACH Volley Ljubljana v naslednji sezoni računa na vrsto mladih slovenskih igralcev, dokazuje tudi prihod Primoža Mejala, ki bo skupaj s Todorovićem tvoril podajalski par. "Mislim, da je pravi čas, da oblečem dres ACH Volleyja, saj mi je bil to cilj od nekdaj. Ekipa v večini ostaja enaka lanski, zato se nadejam odličnega vzdušja in vrhunskih rezultatov," je dejal 24-letni Hočan.

