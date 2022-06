Slovenski reprezentant odhaja v Berlin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarski reprezentant Sašo Štalekar bo kariero nadaljeval v Nemčiji. Potem ko je letos s Panathinaikosom osvajal lovorike v grških tekmovanjih, bo prihodnji dve sezoni igral v dresu moštva BR Volleys iz Berlina, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenskega srednjega blokerja, ki je kariero začel v Mislinji in se od tam preselil v kamniški Calcit Volley, so si v vrstah nemških prvakov zaželeli po analizi pretekle sezone.

"Ugotovili smo, da nam do mednarodnega vrha manjka igralec, ki se zares dobro znajde ob mreži, zlasti v bloku. Upamo, da bomo z višino in kakovostjo, ki ju premore Sašo, nadoknadili ta primanjkljaj. Sašev učinek ob mreži je namreč zares impresiven," je za klubsko spletno stran dejal direktor kluba Kaweh Niroomand.

Najboljši srednji bloker grškega prvenstva

Visoki Korošec se veseli dokazovanja v Nemčiji. Foto: Aleš Oblak Štalekar, ki je prvo sezono (2019/20) na tujem odigral za avstrijski Hypo Tirol Alpenvolleys in z njim nastopal prav v nemškem prvenstvu ter se nato po letu dni v Calcit Volleyju pridružil Panathinaikosu, ima za seboj odlično sezono. V njej je s soigralci postal grški državni in pokalni prvak, v evropskem pokalu Cev se je uvrstil v polfinale in bil izbran tudi za najboljšega srednjega blokerja grškega prvenstva.

Slovenski reprezentant Sašo Štalekar, ki meri kar 214 centimetrov, se novega izziva veseli: "Veliko igralcev si v karieri želi igrati za BR Volleys in vesel sem, da sem eden od tistih, ki bodo nosili dres tega kluba. Raven nemške lige je višja od grške, veselim pa se tudi nastopov v ligi prvakov. BR Volleys ponuja tudi odlične pogoje za razvoj igralca, kar je zame zelo pomembno."

V nemškem prvenstvu bosta ob Štalekarju igrala še Dejan Vinčić in Žiga Štern, ki bosta branila barve VfB Friedrichshafna.