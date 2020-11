Slovenski odbojkarji še naprej 12. reprezentanca sveta

Na lestvici pri moških prvo mesto ostaja v rokah Brazilije, na drugem je Poljska, na tretjem so ZDA. Med najboljše reprezentance sveta so uvrščene še Rusija, Argentina, Francija, Italija, Iran, Japonska in Kanada, Slovenija je na 12. mestu, pred njo je še Srbija.

Pri ženskah so najuspešnejše Kitajke, pred Američankami in Brazilkami, Italijanke so na četrtem mestu, Turkinje pa so s petega mesta izrinile Srbkinje. V prvi deseterici najdemo še Japonsko, Rusijo, Dominikansko republiko in Južno Korejo. Slovenske odbojkarice tudi na najnovejši lestvici FIVB zasedajo 30. mesto.

Na evropski lestvici sprememb ni. Na prvem mestu ostaja Poljska, pred Rusijo in Italijo, Slovenija je na visokem šestem mestu. V prvi deseterici so še Francija, Srbija, Bolgarija, Nizozemska, Nemčija in Belgija. Pri dekletih vrh lestvice CEV zaseda Srbija, druga je Italija, tretja Rusija. Slovenske odbojkarice trenutno zasedajo 14. mesto, med prvimi desetimi reprezentancami pa so še Turčija, Nizozemska, Nemčija, Belgija, Poljska, Bolgarija in Češka.

Foto: Vid Ponikvar

Na lestvici mladih reprezentanc že od junija ni sprememb

Evropske lestvice mladih reprezentanc se niso spremenile že od junija lani. V kategoriji do 20 let za moške prvo mesto pripada Rusiji pred Poljsko in Nemčijo, Slovenija je 18. Pri dekletih do 19 let so Slovenke na 15. mestu, na prvem je Turčija, ki vodi pred Srbijo in Poljsko. V kategoriji do 18 let za dečke je prva Češka pred Italijo in Rusijo, Slovenija je na 24. mestu, pri dekletih do 17 let pa mlade Slovenke na lestvici zasedajo visoko 4. mesto.

V kategorijah do 17 let za dečke in do 16 let za deklice sta naši reprezentanci doslej nastopili le enkrat in sta tudi zato uvrstitvi nekoliko nižji. Dečki so na 25. mestu, prvo mesto si delita Bolgarija in Italija, tretja je Rusija, deklice pa so kljub odličnemu 4. mestu na lanskem prvenstvu za zdaj na 21. mestu v razvrstitvi. Prva je Italija, druga Rusija, tretja pa Turčija.

Slovenska reprezentanca do 21 let na svetovni lestvici v moški konkurenci zaseda 48. mesto, na prvih treh so Iran, Brazilija in Rusija, pri dekletih do 20 let pa vodi Japonska pred Italijo in Rusijo. Slovenija je na 50. mestu. V kategoriji do 19 let je naša izbrana vrsta na 48. mestu, prva tri so v rokah Italije, Rusije in Argentine. Pri dekletih do 18 let so na vrhu Američanke, druge so Italijanke, tretje Brazilke, slovenska reprezentanca je na 33. mestu.