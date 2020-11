Odbojka pri nas se vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) je odločilo, da se bodo tekmovanja v okviru 1. državne odbojkarske lige po tritedenski koronski prekinitvi nadaljevala že konec tedna. Tako pri moških kot dekletih bodo na sporedu tekme 10. kroga prvenstva, so danes sporočili iz OZS.

Krovna slovenska odbojkarska zveza je, kljub temu da bi na podlagi odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti lahko nadaljevala tekmovanja v prvi slovenski odbojkarski ligi, z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije koronavirusa 22. oktobra prekinila vsa tekmovanja.

Predsedstvo OZS je nato na dopisni seji ukrep podaljšalo še za teden dni, zdaj pa se je stanje v klubih izboljšalo do te mere, da se konec tedna vračata obe prvenstvi.

Stanje se je izboljšalo do te mere, da lahko nadaljujejo

"Vodstvo zveze je sprejelo odločitev, da nadaljuje tekmovanja v skladu z odloki vlade ter navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Medtem ko bi še pretekli teden tekme nemoteno lahko igralo le 13 od 34 klubov, se je stanje zdaj popravilo do te mere, da je na nadaljevanje prvenstva pripravljenih 29 klubov, pet pa še ne," je pojasnil sekretar tekmovanj pri OZS Branko Maček.

Tekmovanje bo za zdaj potekalo po prvotnem razporedu, kar pomeni, da bodo konec tedna na sporedu prve odbojkarske lige tekme 10. kroga, tekme 7., 8. in 9. kroga pa bodo ekipe odigrale v prihajajočih tednih, je še dejal Maček.

V okviru tekem 10. kroga bodo prve na parket stopile odbojkarice SIP Šempetra in Gen-i Volleyja, obračun bo na sporedu v petek ob 18. uri.