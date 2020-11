Slovenske odbojkarice v kvalifikacije za EP v Latvijo in BiH

Na sredinem sestanku predstavnikov Češke, Slovenije, Latvije in BiH, reprezentanc, ki bodo igrale v kvalifikacijski skupini F, sta bila potrjena tudi datuma obeh turnirjev ter prizorišči, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Prvo tekmo bodo Slovenke odigrale 8. januarja v Latviji, tekmice bodo odbojkarice BiH. Sledila bosta še obračuna z Latvijo in Češko.

Drugi turnir bo med 15. in 17. januarjem gostila Bosna in Hercegovina, Slovenke pa se bodo najprej srečale z Latvijo, nato jih čakata še tekmi s Češko in BiH.

Slovenske odbojkarice bi morale kvalifikacije za EP, ki ga bodo prihodnje leto skupaj gostile Srbija, Bolgarija, Romunija in Hrvaška, odigrati že avgusta, a jih je Evropska odbojkarska zveza (Cev) prestavila na januar.

"Na včerajšnjem sestanku smo potrdili datuma kvalifikacij in tudi oba organizatorja, hkrati pa smo iskali še dodatne možnosti, če katera od reprezentanc zaradi ukrepov v povezavi z novim koronavirusom ne bi mogla potovati oziroma če tekmovanja v kateri od držav gostiteljic obeh turnirjev januarja ne bi bila dovoljena. S predstavniki vseh treh držav in Cev smo v rednih stikih in tako bo ostalo vse do januarja. Vsi si želimo, da bi kvalifikacije lahko izpeljali, za zdaj smo na dobri poti," je pojasnil generalni sekretar OZS Gregor Humerca in dodal, da bo slovenska izbrana vrsta priprave začela okrog 20. decembra.

Na EP, na katerega so poleg gostiteljic že uvrščene tudi Turčija, Italija, Poljska, Nizozemska, Nemčija, Rusija, Belgija in Azerbajdžan, se bodo slovenske odbojkarice skušale uvrstiti drugič zaporedoma, skupno pa tretjič.

Slovenski odbojkarji pa so na euroVolley 2021, ki bo potekal na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji, kot evropski podprvaki že uvrščeni.

* Kvalifikacijske skupine za EP za ženske:

A: Belorusija, Švica, Estonija;

B: Ukrajina, Portugalska, Gruzija, Švedska;

C: Španija, Grčija, Avstrija, Norveška;

D: Slovaška, Finska, Črna Gora, Kosovo;

E: Madžarska, Francija, Izrael, Danska;

F: Slovenija, Češka, Bosna in Hercegovina, Latvija.