Chiappini objavil seznam za kvalifikacije za EP

Selektor slovenske ženske odbojkarske reprezentance Alessandro Chiappini je objavil seznam igralk, ki bodo januarja v Latviji ter Bosni in Hercegovini nastopile v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Zbor igralk za priprave bo 22. decembra. EP bodo jeseni prihodnje leto skupaj gostile Srbija, Bolgarija, Romunija in Hrvaška.

Kot so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), si bodo Slovenke tretji nastop na EP poskušale priigrati v skupini F, v kateri se bodo na dveh kvalifikacijskih turnirjih srečale z reprezentancami Češke, Latvije ter Bosne in Hercegovine.

Chiappini, ki mu bo pri delu znova pomagal Gregor Rozman, je na širši seznam uvrstil 23 odbojkaric, vabilo na priprave jih bo prejelo 16. "S štabom smo v stiku z igralkami in jih tudi pozorno spremljamo, poskušamo zbrati kar največ informacij, da bomo dobro pripravljeni na začetek treningov. Do zdaj sem si ogledal že precej tekem in si jih bom tudi v prihodnje. Žal so nekatere igralke trenutno zunaj pogona, kar lahko predstavlja težavo, saj ni lahko ujeti tekmovalnega ritma. Videli bomo, katera dekleta bodo konec decembra v najboljši formi, in temu prilagodili sistem dela, ki ga v primerjavi s preteklostjo ne bomo preveč spreminjali."

Foto: Morgan Kristan / Sportida

Le nekaj skupnih treningov

Priprave na kvalifikacije za EP bodo kratke, a jih bodo poskušali izkoristiti čim bolje. "Do zdaj smo bili vajeni, da smo se imeli možnost dobro pripraviti na tekmovanja, tokrat ne bo tako. Zbrali se nismo že dolgih 15 mesecev, v reprezentanci bo tudi nekaj sprememb. Zavedamo se, da bomo imeli na voljo le nekaj skupnih treningov, in če bo vse po sreči, tudi kakšno pripravljalno tekmo. A glede na situacijo s covid-19 po Evropi, je o vsem tem za zdaj še prezgodaj govoriti," razmišlja Chiappini.

"Ne vemo, v kakšnem stanju bodo igralke prišle na priprave. Tu mislim tako na formo kot na fizično pripravljenost ter tudi na psihološko stanje. Ne glede na vse moramo razmišljati pozitivno, saj na določene stvari nimamo vpliva. Osredotočiti se moramo na svoje delo in ga nadaljevati tam, kjer smo ga končali na lanskem EP," še meni selektor.

Foto: CEV

"Skupina je težka in spoštovati moramo vse nasprotnice"

Italijanski strateg, ki na slovenski klopi sedi od leta 2017, se je dotaknil tudi nasprotnic v skupini F in priznal, da njegovim varovankam žreb ni bil preveč naklonjen. A kljub temu Chiappini verjame, da ima Slovenija dovolj kakovostno zasedbo, da se lahko še drugič zapored uvrsti na EuroVolley.

"Skupina je težka in spoštovati moramo vse nasprotnice. Zavedamo se, da ima Češka že pregovorno izjemno močno reprezentanco, tudi Bosna in Hercegovina ima v svoji vrsti odlične posameznice. Čakata nas vsaj dve ključni tekmi, ki ju bomo morali dobiti, če se bomo želeli uvrstiti na EP. Zelo pomembno je, da se naše igralke zavedajo, da morajo na priprave priti zdrave, visoko motivirane in v najboljši mogoči telesni kondiciji. Uvrstitev na EP je za prihodnost reprezentance in za igralke na individualni ravni izjemnega pomena," je med drugim povedal Chiappini.

Prvo tekmo kvalifikacij bodo Slovenke igrale 8. januarja proti BiH, zatem se bodo srečale z domačinkami Latvijkami, sledil bo še obračun s Češko. Na drugem turnirju, ki se bo začel 15. januarja, se bodo Slovenke najprej pomerile z Latvijkami, nato pa jih čakata še tekmi s Češko in gostiteljico BiH.