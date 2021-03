Slovenski kadeti na EP, dekleta v drugi krog kvalifikacij

Slovenska odbojkarska reprezentanca fantov do 17 let se je uvrstila na evropsko prvenstvo. Naši odbojkarji so v velikem finalu na Hrvaškem s 3:1 premagali Avstrijo. Naša dekleta, ki so v finalu po petih nizih izgubila s Češko, si bodo nastop na EuroVolleyju do 16 let skušala zagotoviti v drugem krogu kvalifikacij.