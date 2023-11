Slovenske odbojkarice še brez olimpijske vozovnice

Slovenke so v predtekmovanju v Kairu dvakrat zmagale (Ukrajina in Nizozemska) in doživele dva poraza, s Kanado in Brazilijo. V četrtfinalu je za tekmice dobila nemško vrsto, ki je bila danes premočna nasprotnica, da bi se Slovenke prebile v polfinale.

V Egiptu si bo vozovnico za paraolimpijske igre priigrala najvišje uvrščena reprezentanca, ki si še ni zagotovila nastopa v Parizu. Tja so že uvrščene Francija, Brazilija, Italija, ZDA in Kitajska. Eno mesto na turnirju bodo zapolnile še afriške prvakinje.

Kljub porazu v četrtfinalu ima Slovenija še eno možnost za uvrstitev v Pariz. Prihodnje leto bo zadnji kvalifikacijski turnir, na katerem bo zmagovalka dobila zadnjo vozovnico za največje tekmovanje športnikov invalidov. Na igrah v Parizu bo sicer nastopilo samo osem ekip.

Slovenija je doslej trikrat igrala na igrah. Leta 2004 v Atenah in v Pekingu štiri leta pozneje so slovenske odbojkarice zasedle četrto mesto, leta 2012 so bile v Londonu šeste. Na nedavnem evropskem prvenstvu so bile druge, prvakinje Italijanke so si že zagotovile vozovnico za Pariz.

