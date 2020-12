Slovenke v evropski ligi z Avstrijo, Izraelom in Luksemburgom

V evropski ligi 2021 bo igralo 40 reprezentanc iz 26 držav, pri dekletih prvič Bosna in Hercegovina, Latvija in Luksemburg. V zlati ligi se bo tako v moški kot v ženski konkurenci merilo po 12 reprezentanc, finalna turnirja najboljše četverice bosta med 18. in 20 junijem gostila Belgija za moški in Bolgarija za ženski del.

Slovenskih odbojkarjev, sicer zmagovalcev evropske lige 2015, v tem tekmovanju ne bo, saj bodo prihodnje leto prvič nastopili v elitni ligi narodov.

V srebrni ligi, v kateri bodo nastopile Slovenke, bo v moški in ženski konkurenci tekmovalo po osem reprezentanc. Glede na evropsko lestvico bodo izbranke Alessandra Chiappinija igrale v skupini A z Avstrijo, Izraelom in Luksemburgom, v skupini B bodo Portugalska, Estonija, Latvija ter Bosna in Hercegovina.

Vse za finale

"Pravkar smo izvedeli, v kateri skupini bomo igrali v evropski ligi. Ekipe, ki sodelujejo, precej dobro poznamo, saj smo proti njim pogosto igrali, še dodatno pa se bomo spoznavali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Za nas bo evropska liga znova dobra izkušnja. Pomembno je, da še naprej gradimo našo ekipo in pridobivamo izkušnje v tako kakovostnem tekmovanju. Poznamo kakovost ekip v naši skupini, a zavedati se moramo tudi naše kakovosti in narediti vse, da se uvrstimo v finale," je o skupini dejal selektor Slovenk Alessandro Chiappini.

Prvi turnir srebrne evropske lige bo potekal med 28. in 30. majem, drugi bo na sporedu med 4. in 6. junijem. V tem terminu bodo slovenske odbojkarice igrale na domačem terenu. Organizatorja zaključnega turnirja najboljše četverice, ki bo od 25. do 27. junija, krovna zveza CEV za zdaj še ni določila.

