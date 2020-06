Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske odbojkarice bodo evropsko prvenstvo lovile v skupini F, kjer so še Češka, Latvija in BiH. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Evropska odbojkarska zveza (CEV) je po številnih videokonferencah določila datume kvalifikacij za Euro 2021. Večina moških ženskih kvalifikacijskih turnirjev bo januarja, skupina F, v kateri so tudi slovenske odbojkarice, pa bo morala zavihati rokave že konec avgusta. Vsaj če sklepamo po tabeli, ki jo je objavil CEV.

Četa Alessandra Chiappinija bi tako morala začeti priprave že čez dober mesec, a bosta zaradi povečanega števila okužb s koronavirusom v Evropi skoraj zagotovo tudi kvalifikacijska turnirja skupine F odigrana v januarskem terminu.

V Latviji, vsaj tako je videti zdaj, bi bil turnir še izvedljiv, medtem ko bi gostovanje v BiH (gre za državo na rdečem seznamu) za slovenska dekleta pomenilo tudi 14-dnevno karanteno in veliko zapletov v klubih. Nemalo slovenskih odbojkaric igra tudi v tujini. Pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) poudarjajo, da je ta spored kvalifikacij začasen, zato se na vse skupaj niso odzvali.

Na žensko evropsko tekmovanje, ki bo prihodnje leto v Srbiji, Bolgariji, Hrvaškem in Romuniji, se uvrstita prvi dve ekipi v skupini. Slovenke se bodo v skupini E merile s Češko, Latvijo in Bosno in Hercegovino.

Slovenski odbojkarji, ki so lani na Euru 2019 osvojili srebrno odličje, so na evropsko prvenstvo 2021 uvrščeni neposredno. EP za moške bo prihodnje leto na Poljskem, Češkem, v Estoniji in na Finskem.

Seznami kvalifikacijskih turnirjev, ki jih je objavil CEV:

Foto: CEV

Foto: CEV

