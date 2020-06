V novo sezono s pomlajeno zasedbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

OK Črnuče

Foto: OK Črnuče

Jurij Žavbi je v pretekli sezoni na klopi ACH Volleyja osvojil tri lovorike. Foto: OK Črnuče

Članska ekipa OK Črnuče bo v novo sezono vstopila pomlajena, tako pri strokovnem vodstvu kot v igralskem kadru. Po tem, ko se je pri ACH Volleyju tri leta kalil kot pomočnik trenerjev Zorana Kedačiča, Andreja Urnauta in Matije Pleška, se v Črnuče vrača Jurij Žavbi, ki bo prevzel mesto glavnega trenerja ekipe. Žavbi je bil sicer v preteklosti stalni član črnuških ekip od mladih selekcij do članov.