Derbi v Mariboru odločen po petih nizih, pomembna zmaga Salonita

Odbojkarji ACH Volleyja so v 18. krogu državnega prvenstva prišli še do 18. zmage, na gostovanju pri Triglavu so zmagali s 3:0. Brez oddanega niza je Panvita Pomgrad premagal Črnuče, Salonit pa je s 3:1 do pomembne zmage prišel pri Fužinarju. Najbolj tesno je bilo pričakovano v Mariboru, kjer je Calcit, ki se je za sodelovanje zahvalil trenerju Matiji Plešku, po tie-breaku premagal OK Merkur Maribor.

Med tednom sta se ekipi merili na prvi tekmi polfinala pokala. S 3:2 so jo dobili Mariborčani, kar je vodstvo kamniškega kluba prisililo, da se razide s trenerjem Matijo Pleškom. Zato je bilo vprašanje, kako bo ekipa delovala brez Pleška, ki ga je na tej tekmi zamenjal pomočnik Jurij Žavbi.

Večjih razlik ni bilo, so bili pa vendarle Kamničani boljši tekmec in zasluženo prišli do zmage. Svoje tri nize so dobili bolj prepričljivo kot Mariborčani svoja. V kamniški vrsti je bil razpoložen predvsem reprezentant Jan Klobučar, ki je dosegel 23 točk, isto število jih je na drugi strani prispeval Connor McConnell.

V boju za obstanek je pomembne točke vknjižil Salonit Anhovo, ki je po zelo izenačenem boju na Ravnah na Koroškem premagal Fužinar Sij Metal. Prva dva niza sta se končala z izidom 23:25. Domači so veliko priložnost zamudili predvsem v drugem, ko so vodili z 21:17, 22:18 in 23:20. Toda po napaki Mihe Cafute na servisu in Mihe Bregarja v napadu se je v njihove vrste naselila nervoza. Posledica tega je bila, da so gosti s petimi zaporednimi točkami prišli do vodstva z 2:0.

Podoben potek kot drugi niz je imel tudi tretji, v katerem pa Korošci vendarle niso zapravili prednosti, tako da so si podaljšali upanje. V končnici četrtega niza je dišalo po "tie breaku", domači so namreč imeli tri zaključne žoge za izenačenje, vendar jih niso izkoristili, kar sta kaznovala Danec Joachim Hesselholt z blokom in Matic Vrtovec z uspešno napadalno akcijo za pomembno zmago. Vrtovec je bil skupaj z Mohamedom Ihbajrijem s 23 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Hesselholt se je izkazal s petimi bloki.

Črnuče so bili brez asa in brez blok točke v Murski Soboti nekonkurenčne Panviti Pomgradu, tudi kranjski Hiša na kolesih Triglav ni bil resen tekmec ACH Volleyju, ki je še vedno neporažen.

1. DOL za moške, 18. krog

Sobota, 11. februar

Lestvica:

Preberite še: