Slovenke na evropskem klubskem prestolu

Odbojkarice Ludusa Ljubljana so evropske klubske prvakinje v odbojki na mivki. Tjaša Kotnik, Tajda Lovšin, Živa Javornik in Maja Marolt so v velikem finalu tekmovanja v turškem Balikersiru po hudem boju odpravile španski VC Majahonda Madrid, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Odbojkarice Ludus Ljubljana v zasedbi Tjaša Kotnik, Tajda Lovšin, Živa Javornik in Maja Marolt so z odliko začele evropsko klubsko prvenstvo v odbojki na mivki, prvo tovrstno pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije (CEV). V turškem Balikesirju so si v skupinskem delu tekmovanja priigrale štiri zmage, s tem pa prvo mesto.

Slovenske predstavnice so najprej z 2:0 v zmagah odpravile madžarski Edra Tata, zatem pa so z dvema zmagama slavile še nad turškim Balikerisom BBK. Na tretjem obračunu se je slovenska ekipa pomerila s špansko CV Majadahondo iz Madrida in slavila z 2:1 ter tako brez poraza končala uvodni dan tekmovanja. V petek so odbojkarice Ludusa igrale še proti ekipi Telocvična Jednota Sokol iz Brna in vknjižile dve zmagi ter si zagotovile neposredno uvrstitev v polfinale.

Foto: CEV

V njem so se Kotnikova in Lovšinova ter Javornikova in Maroltova srečale z italijanskim BVT Beinascom, prvi dvoboj dobile tesno, z 21:23, 21:17 in 17:15, zatem izgubile z 18:21 in 18:21, v odločilnem zlatem nizu pa so se po napeti končnici veselile zmage z 18:16.

V boju za zlato odličje so se odbojkarice Ludusa še enkrat pomerile z madridsko CV Majadahondo. Na prvi tekmi sta Maroltova in Javornikova odpor tekmic strli po treh nizih, z 20:22, 22:20 in 15:5, nato pa sta zmagali še Kotnikova in Lovšinova, ki sta nasprotnici odpravili z 21:19 in 21:15 ter Slovenkam dokončno prinesli zmago in naslov evropskih klubskih prvakinj v odbojki na mivki. Tretje mesto je osvojil francoski RE Beach Club.

Foto: CEV

Po zgodovinski zmagi je trener Martin Sattler v izjavi za OZS dejal: "Prvi vtisi z evropskega klubskega prvenstva, sicer prvega v zgodovini pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije, so seveda dobri. Kako tudi ne glede na to, da smo z dekleti postali evropski klubski prvaki. Vse čestitke dekletom, da so zdržala ta pritisk, kajti lahko se pohvalimo, da je tekmovanje potekalo tako, da ni vse odvisno samo od ene ekipe, ampak mora klub imeti dve kakovostni dvojici. Obe naši ekipi, tako Tjaša in Tajda kot Živa in Maja, sta opravili več kot odlično delo in pomagali druga drugi. Prav na ta način, skozi zlati niz, smo prišli do finala. Lahko povem tudi, da sta bili Živa in Maja v finalu že v povsem izgubljenem položaju, a sta v odločilnih trenutkih vse obrnili v svoj prid in tudi tretji niz gladko dobili. Tajda in Tjaša pa sta v finalu prikazali eno bolj stabilnih iger, tako da je naslov prvakinj prišel v naše roke."

Pri moških so ljubljanski Ludus zastopali Jernej Potočnik, David Renko, Matic Leben in Sebastjan Šibau, ki so tekmovanje v Balikesirju končali na 9. mestu.