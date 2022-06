Slovenke doma nad vodilne Portugalke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v Mariboru od igrala tekmo 6. kroga srebrne evropske lige. Njene nasprotnice bodo favorizirane Portugalke, ki so pred dnevi v derbiju skupine proti Švedski doživele prvi poraz (2:3). To bo zadnja domača tekma varovank Marca Bonitte. Na prvem medsebojnem srečanju so bile Portugalke boljše s 3:0.