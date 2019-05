Slovenkam uspel test pred Estonijo

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Mariboru odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred sobotnim obračunom evropske lige z Estonijo. Naša dekleta so se veselila zmage nad Avstrijkami, boljša so bila s 3:1 (-23, 25, 18, 20).

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je na igrišče poslal podajalko Evo Mori, korektorico Evo Zatković, srednji blokerki Sašo Planinšec in Saro Hutinski, sprejemalki Ano Marijo Vovk in Lano Ščuka ter prosto igralko Lejo Janežič. Srečanje so bolje začele avstrijske odbojkarice, ki so dobro izvajale začetne udarce, obenem pa z blokom in obrambo zaustavljale naše napadalke ter izkoriščale protinapade.

Hitro so povedle z 9:4 in nato tudi s 13:5. V nadaljevanju niza so bolje igrala naša dekleta, Chiappini je v igro namesto Vovkove poslal Pio Blažič, Slovenke so se približale na 11:17 in 16:21. Na začetne udarce Morijeve in Ščuke so se naše povsem približale in po točki Hutinskijeve izenačile na 23:23, zadnji točki sta pripadli Avstrijkam.

V drugem nizu, v katerem so na začetku pobudo znova prevzele gostje (7:5), je slovenski selektor priložnost za igro ponudil sprejemalki Žani Zdovc Sporer in blokerki Tini Grudina. Slednja je dosegla as za 8:8, a so tekmice pobegnile na 15:10. Kot že v prvem nizu so se naše odbojkarice uspele približati na 19:21 in 21:23. V samem zaključku je as za 24:24 prispevala Zdovc Sporerjeva, napad za 25:25 Grudina, točki za zmago naših s 27:25 pa Ščuka in Blažičeva.

Izjavi po tekmi Eva Mori je bila vesela zmage in rezultata. Foto: Sportida Alessandro Chiappini, selektor Slovenije: "Tekma ni bila lahka. Avstrija se iz leta v leto izboljšuje. Za nas je bila to prva prava tekma, saj se je Eva šele dva dni nazaj pridružila ekipi in lahko rečem, da smo šele v delovnem procesu. Nekatere igralke imajo tudi nekaj fizičnih težav, imel sem tudi načrt, da danes preizkusimo nekatere možnosti. Žal, nismo mogli igrati z Darjo, a smo rešitev našli v Evi Zatkovič. Ampak tudi s tem sem zadovoljen, saj iz leta v leto najdemo kakšno mlado talentirano igralko in jo vključimo v ekipo. To je zame pomembno, da vidim, kako igrajo na pravi tekmi. Mislim, da smo na dobri poti, a moramo izboljšati tehniko in taktiko. Prepričan sem, da bomo igrali vse bolje. Za zdaj sem zadovoljen in pozitivno razpoložen." Eva Mori, kapetanka slovenske reprezentance: "Ta zmaga je za nas pomemben rezultat, saj je bila to zadnja tekma pred pomembno tekmo z Estonijo. Vesela sem zmage in rezultata. Po prvem nizu smo ujele naš ritem. Mislila sem, da bomo za to potrebovale več časa, ampak sem vesela in nestrpno že čakam sobotno tekmo."

V tretjem nizu so naša dekleta prevzela ponudbo. Dobro so izvajala začetne udarce, stekla je igra v bloku, Avstrijke pa so nato začele še grešiti. Prednost je hitro naraščala, tudi na račun dobre igre Planinščeve ob mreži, svoje pa so dodale še Grudina, Zatkovićeva in Ščuka, Zdovc Sporerjeva je ob tem dobro servirala. Slovenke so niz dobile s 25:18.

Lana Ščuka je bila najučinkovitejša igralka na tekmi. Foto: Morgan Kristan / Sportida

V četrtem nizu je Chiappini v igro na mesto korektorice poslal Niko Markovič, na sprejem Pio Blažič, na mesto proste igralke pa Veroniko Mikl. Ekipi sta bili izenačeni le do 4. točke, nato pa so naša dekleta na začetni udarec Markovičeve nanizale kar devet zaporednih točk za vodstvo s 13:7. Z dobrimi servisi je nato nadaljevala Grudina (18:8). Ko je že vse kazalo na prepričljivo zmago naše vrste, so se tekmice približale na 24:19, a je nato Zdovc Sporerjeva dosegla točko za zmago s 25:20.