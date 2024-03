Slovenci izvedeli, kje bodo prihodnje leto lovili nov uspeh

Z Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) so sporočili, da se bo svetovno prvenstvo za moške prihodnje leto odvijalo na Filipinih. Boje najboljših reprezentanc sveta, tudi slovenske, bo moč spremljati med 12. in 28. septembrom, je objavila OZS.

Zadnje svetovno prvenstvo za moške sta leta 2022 skupaj gostili Poljska in Slovenija, najboljši odbojkarji pa bodo po spremembi tekmovalnega koledarja novo priložnost za dokazovanje dobili že leta 2025, tokrat na Filipinih. "Z navdušenjem sporočamo, da smo organizacijo svetovnega prvenstva 2025 zaupali Filipinom. Ta odločitev potrjuje našo zavezo, da bomo odbojko širili na globalni ravni in da bodo na svoj račun prišli navijači po vsem svetu. Filipini so se v preteklosti že izkazali z organizacijo največjih odbojkarskih dogodkov in široko bazo strastnih odbojkarskih navijačev, kar je zelo dober obet, da bomo spremljali izjemno svetovno prvenstvo," je dejal direktor Volleyball World Finn Taylor.

Po njegovih besedah je za organizacijo prvenstva vladalo veliko zanimanje, med drugimi naj bi kandidaturo oddali Indonezija in Japonska, a so bili Filipini glede na strogo evalvacijsko lestvico FIVB tokrat najprepričljivejši. Še posebej ker so velik poudarek namenili zavezanosti države k nadaljnjemu razvoju odbojke. "Ta prestižni dogodek ne bo navdihnil le novih generacij odbojkarjev, temveč bo ukvarjanje s športom spodbudil na vseh ravneh v državi in tudi širši regiji. Prepričani smo, da bodo Filipini, tudi na račun podpore FIVB skozi program Volleyball Empowerment, pripravili izjemno svetovno prvenstvo, ki bo pustilo trajen pečat in pomagalo pri oblikovanju še svetlejše prihodnosti našega športa na globalni ravni," pa je povedal predsednik FIVB dr. Ary S. Graca.

Slovenski odbojkarji imajo nastop na svetovnem prvenstvu na Filipinih, kjer se bo v boj za svetovni prestol ob domači izbrani vrsti podalo še 31 najvišjeuvrščenih reprezentanc s svetovne lestvice, že zagotovljen. Blizu svojemu prvemu nastopu med svetovno elito pa so tudi naše odbojkarice, ki v razvrstitvi FIVB trenutno zasedajo 24. mesto. Kje se bo odvijalo svetovno prvenstvo za ženske, še ni znano, kandidature pa naj bi oddali Hong Kong, Indonezija, Tajska in Vietnam.

