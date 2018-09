Selektor je povedal, kapetan ga je popravil

Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco v sredo čaka zgodovinska prva tekma na svetovnih prvenstvih. Nastop na prvenstvu, ki ga gostita Italija in Bolgarija, so si priigrali v lanskih kvalifikacijah, potem ko so slavili nad Gruzijo, Latvijo, Portugalsko, Izraelom in Belgijo. Za uvod tekmovanja v skupini A v Firencah se bodo naši fantje pomerili z Dominikansko republiko in skušali svetovno prvenstvo začeti s pomembno zmago.

V našem taboru posebnega vznemirjenja ni čutiti, vseeno pa vsi skupaj že z nestrpnostjo čakajo, da se po dolgih dveh mesecih priprav svetovno prvenstvo končno le začne. Na prvega nasprotnika, Dominikansko republiko, so Slovenci dobro pripravljeni.

"Dominikanska republika je neznanka, a smo vseeno pripravljeni na vse njihove igralce. Želim, da je v naših igralcih iskra, da so motivirani, željni zmage in to jim bom poizkusil prenesti pred tekmo. Zadnji dve pripravljalni tekmi s Tunizijo so naši tekmeci odigrali brez dveh zelo pomembnih igralcev, te informacije imamo, a nismo bili povsem prepričani, da jih ne bo sem, v Italijo. Lahko bi namreč kaj skrivali, a zdaj vidimo, da Hernandeza in Garcie ni. Za nas je to še boljše, vsaka zmaga je pomembna, vse se točkuje in jutri moramo o tekmecih razmišljati, kot da so najboljši na svetu," je po večernem treningu povedal selektor Slobodan Kovač.

Selektor pravi, da je tokratna najpomembnejša

Selektor Slobodan Kovač je optimist. Foto: FIVB Spremembe v reprezentanci Dominikanske republike torej niso redkost, a se bo odsotnost Wilfrida Hernandeza in Pedra Luisa Garcie, ki sta bila zaradi neprimernega vedenja izključena iz ekipe, tekmecem verjetno vseeno poznala.

"Jutrišnja tekma je zelo pomembna, saj gre za začetek svetovnega prvenstva. Glede nasprotnika lahko še dodam, da so nam glede priprave zelo otežili delo, saj iz tekmovanja v tekmovanje igrajo z drugačno zasedbo. Ves čas dodajajo nove igralce, zato moram jutri svojim igralcem čim bolje prikazati, s kom na igrišču bodo začeli tekmeci in jim podati navodila, kako jih zaustaviti in premagati. Kakovost, da premagamo Dominikansko republiko, imamo, tudi če bodo igralci zaradi napornih zadnjih dni, potovanja, današnjega fitnesa in še enega treninga nekoliko utrujeni. A vse to je tudi že priprava na tekmi z Japonsko in Belgijo," dodaja Kovač.

V slovenski reprezentanci so se na prvenstvo pripravljali dva meseca in kljub temu, da bodo med svetovno elito naši odbojkarji igrali prvič, bodo tekmo skušali odigrati tako kot vsako doslej.

Tine Urnaut opozarja, da Dominikanska republika ne bo lahek zalogaj. Foto: Aleš Oblak

Tine Urnaut: Nasprotniki bodo igrali za pogodbe

"Mislim, da imamo kot reprezentanca za sabo že veliko pomembnih tekem in upam, da bo to lahko naša prednost pred tisto tremo na velikih tekmovanjih. Kot že vemo imamo težko skupino, v kateri vsak lahko premaga vsakega. Od prvega dne bomo morali igrati na vso moč in se osredotočiti samo na enega nasprotnika hkrati. Igrati moramo čim boljše, si nabrati čim več točk in jih potem, upam, na najboljši mogoč način, peljati v drugi krog. Niti za trenutek ne smemo razmišljati, da lahko igramo manj, kot na vso moč. Danes te lahko vsaka ekipa na svetu premaga, če nisi stoodstoten." je selektorja dopolnil Tine Urnaut.

Tudi za slovenskega kapetana tekmeci niso neznanka: "Dominikanska republika ima zelo kakovostno ekipo, zelo dobre igralce, ki igrajo po Evropi ter v brazilski in argentinski ligi. Imajo veliko izkušenj in so zagotovo zelo motivirani, da na tem prvenstvu pokažejo čim boljše igre in si pridobijo nove pogodbe. Zagotovo bodo igrali najbolje kar lahko, isto pa velja za nas. Poizkušali bomo tekmo končati z maksimalnim izkupičkom. Vemo, da ne bo lahko, ampak gremo na zmago," je povedal kapetan Slovenije.

Srečanje med Slovenijo in Dominikansko republiko v dvorani Nelson Mandela Forum se bo začelo v sredo ob 17. uri.

Kako naprej? Prvenstvo bo potekalo v štirih delih. V drugi del se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz vsake predtekmovalne skupine. Te reprezentance bodo sestavile nove štiri skupine s štirimi ekipami. Iz teh skupin bodo v tretji del napredovale zmagovalke in najboljši dve drugouvrščeni ekipi. Za konec bodo še polfinalni in finalni obračuni.

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija