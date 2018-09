Slovenci preizkusili dvorano, čaka jih še fitnes in: "Gremo!"

Za slovenskimi odbojkarji, ki so se danes zjutraj podali na eno od prizorišč svetovnega prvenstva, v Firence, je prvi trening, na katerem so preizkusili dvorano Nelson Mandela Forum. V njej se bodo naši fantje v okviru skupine A srečali z Dominikansko republiko, Japonsko, Belgijo, Argentino in Italijo.

Slovenski selektor Slobodan Kovač je uro in pol treninga izkoristil predvsem za spoznavanje dvorane, v kateri so naši odbojkarji že našli občutek.

Strop nekoliko nižji, a še vedno dovolj visok

"Dvorana je malce drugačna, predvsem je strop nekoliko nižji, še vedno pa dovolj visok, da se lahko igra odbojko na tej ravni. Po dolgi poti je prvi trening vedno težek, a pomembno je, da se privadiš na dvorano, da dobiš občutke, da vidiš specifiko, kje so luči, kje so tribune, kje bodo gledalci. Nekako potem vidiš, kaj se bo na tekmi dogajalo in mislim, da je to zelo pomembno," je po uvodnem treningu v dvorani Nelson Mandela Forum, ki sprejme 7500 gledalcev, dejal Jan Klobučar in dodal: "Imamo še en dan časa, da se malo spočijemo in potem se začenja zares. Gremo."

Naše fante je nekoliko zmotil nižji strop dvorane. Foto: OZS

Vse misli počasi že pri Dominikancih

"Za nami je dolga pot, saj smo do Firenc potrebovali približno sedem ur vožnje. Po krajšem počitku smo opravili že prvi trening, s katerim sem osebno zadovoljen. Pričakovano je bila intenzivnost nižja kot sicer, namen je bil, da se privadimo dvorani," je občutke po prvem treningu opisal reprezentančni korektor Tonček Štern, ki si kruh služi prav v Italiji, a v tej dvorani do zdaj še ni igral: "Prva italijanska liga kluba v Firencah nima, tako da v tej dvorani še nisem bil. So pa občutki po treningu dobri. Čaka nas še fitnes in še en trening, potem pa je čas, da se že pripravimo na tekmo proti Dominikanski republiki."

Prvič po letu 1974

Slednja v skupini A velja za edino ekipo, ki naj ne bi bila dorasel tekmec preostalim reprezentancam. Dominikanci so namreč na svetovnem prvenstvu nazadnje nastopili leta 1974, nanj pa so se tokrat uvrstili potem, ko so se uvrstili v finale prvenstva NORCECA, na katerem nastopajo države iz Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

Slovenija edina novinka

Obračun z Dominikanci, s katerimi se Slovenci, sicer edini novinci na svetovnem prvenstvu, na uradnih tekmovanjih do zdaj še niso srečali, bo na sporedu v sredo, 12. septembra, ob 17. uri.

Kako naprej? Prvenstvo bo potekalo v štirih delih. V drugi del se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz vsake predtekmovalne skupine. Te reprezentance bodo sestavile nove štiri skupine s štirimi ekipami. Iz teh skupin bodo v tretji del napredovale zmagovalke in najboljši dve drugouvrščeni ekipi. Za konec bodo še polfinalni in finalni obračuni.

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija