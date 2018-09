Danes še obračun z Američani

Slovenija je v skoraj dvomesečnem pripravljalnem obdobju do zdaj igrala štiri prijateljske tekme, dvakrat z Nemčijo, Egiptom in Avstralijo (2 zmagi, 2 poraza), na nobeni tekmi rezultat ni bil primarnega pomena. Tako bo tudi na tem turnirju, čeprav bodo reprezentance poskušale pripraviti spektakel za gledalce.

V soboto še obračun z ZDA

Slovenska izbrana vrsta je na dveh tekmah v Stožicah zabeležila dve zmagi. Na prvem srečanju so Slovenci s 3:1 v nizih odpravili Kanado, včeraj pa so po napetem boju s 3:2 premagali še Irance. Danes jih čaka še obračun z ZDA, ki so na drugi tekmi s 3:1 v nizih premagali Kanado, na prvi so s 3:0 odpihnili Iran.

Slovence za konec močnega turnirja čaka še obračun z ZDA. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Turnir štirih reprezentanc - Stožice: Četrtek, 6. september:

Slovenija : Kanada 3:1 (25, -21, 22, 20)

Urnaut 18, Šket 17, T. Štern 15; Vernon-Evans 13, Perrin 11, Hoag 10



Iran : ZDA 0:3 (-18, -15, -20) Petek, 7. september:

Kanada : ZDA 1:3 (-20, -22, 12, -23)

Maar 16; Patch 19, Sander in Langolis 12



Iran : Slovenija 2:3 (25, -29, -22, 23, -16)

Sharifi 20, Ebadipour 17; Gasparini 21, Urnaut 20, Čebulj 17 Sobota, 8. september:

18.00 Slovenija - ZDA

21.15 Iran - Kanada

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija