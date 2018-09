Slovenski selektor po odmevni zmagi dobil pomembno potrditev

''Na tekmi proti Kanadi sem prvič videl, da so fantje realizirali tisto, kar sem poskušal doseči na treningih, to je, da odigramo močneje v vseh tehničnih elementih,'' je bil po zmagi nad šesto reprezentanco sveta zadovoljen slovenski selektor Slobodan Kovač.

Slovenci so generalko pred svojim krstnim nastopom na svetovnem prvenstvu, ki se začne že v nedeljo, začeli z zmago nad Kanado.

Slovenski selektor Slobodan Kovač je uresničil napovedi in tekme s Kanado ni začel s celotno udarno postavo, temveč je v igro poslal podajalca Gregorja Ropreta, korektorja Tončka Šterna, sprejemalca Tineta Urnauta in Alena Šketa, srednja blokerja Jana Kozamernika in Saša Štalekarja ter prostega igralca Janija Kovačiča, na klopi pa je pustil kar štiri udarne može, ki bi v normalnih tekmovalnih okoliščinah skoraj zagotovo začeli v prvi postavi. Tekmo so na rezervni klopi začeli Mitja Gasparini, Alena Pajenka, Dejan Vinčić in Klemen Čebulj.

Čeprav je marsikdo mislil, da tako ne bo šlo, se vse te spremembe na kvaliteti igre niso poznale. Kovačeva četa je po napeto dobljenem prvem nizu, kljub vodstvu s 15:10 nato izgubila drugega, v nadaljevanju tekme pa spet dvignila nivo igre in dobila tudi tretjega in četrtega in prišla do zmage, ki je le pokazala, da je na dobri poti.

Najučinkovitejši igralec Slovenije je bil Tine Urnaut, ki je dosegel 18 točk. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prvič, da je to videl

Vesel je bil tudi selektor Kovač: ''Na današnji tekmi sem prvič videl, da so fantje realizirali tisto, kar sem poskušal doseči na treningih, to je, da odigramo močneje v vseh tehničnih elementih. Kar je zanimivo, je tudi to, da je bila postava precej kombinirana, a smo vseeno brez težav igrali na visoki ravni, kar je zelo pozitivna stvar. Svetovno prvenstvo bo dolgo, zato morajo biti vsi fantje v dobri formi, pripravljeni, da dajo svoj maksimum. Z rezultatom sem zadovoljen, v drugem nizu bi sicer morali zadržati prednost, a vseeno gre za prijateljsko tekmo. Pozna se nam tudi, da smo bili dolgo izven tekmovalnega ritma, zato je ta turnir zelo pomemben, da se čim bolje pripravimo za svetovno prvenstvo.''

Selektorju pokazali, da lahko računa na prav vse

Selektorjeve besede pa je dopolnil še drugi podajalec Slovenije Gregor Ropert, ki je proti Kanadi vrhunsko opravil svoje del naloge. ''Na tej tekmi dobili točno to, kar smo iskali. Dobro predstavo igralcev, ki običajno ne dobimo toliko priložnosti. Selektor je že pred turnirjem rekel, da bomo rotirali postavo, saj na prvenstvu šest, sedem igralcev ne more zdržati tega ritma. Tokrat smo videli, da to ne bo problem, saj imamo igralce, ki lahko vstopijo v vsakem trenutku, kar je lep obet red prihajajočim svetovnim prvenstvom,''

Slovenijo v petek čaka še obračun z Iranom, v soboto na generalki pred začetkom spektakla v Italiji in Bolgariji pa še ZDA.