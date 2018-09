Kovač ne bo sodil nikogar, a: Ne vem, kaj se je zgodilo z njima

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priprav je konec, Slovenija že odšteva minute do krstnega nastopa na svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji. Na zadnji pripravljalni tekmi v Stožicah je četa slovenskega selektorja Slobodana Kovača z 1:3 v nizih izgubila proti ZDA, a kot pravi srbski strokovnjak na slovenski klopi, je zadovoljen z odnosom.

"Tak turnir in tekme proti trem močnim reprezentancam smo potrebovali, nismo pa pokazali svojega maksimuma. Imamo še rezerve, ki jih bomo morali aktivirati v času svetovnega prvenstva. Zelo sem zadovoljen z odnosom, moramo pa nekaj stvari popraviti. Predvsem napad, predvsem v njem nismo bili najboljši,'' je po porazu na generalki pred SP pozitivne stvari v pogovoru za STA iskal slovenski selektor.

Gasparini in Vinčić odpovedala

Kovač je mnenja, da so bili brez Gasparinija in Vinčića bolj enakovredni Američanom. Foto: Aleš Oblak Kovača je zmotil tudi mrk nekaterih nosilcev. Mitjo Gasparinija, najboljšega na tekmi proti Iranu, je vrgel iz igre že v prvem nizu. Izpostavil je tudi Dejana Vinčića.

''Pustili smo, da hitro povedejo, nato pa smo jih ves čas lovili. Ne vem, kaj je bilo na začetku z nekaterimi igralci. Tu mislim na Gasparinija in Vinčića, kot da bi se ustrašila večjega števila gledalcev. A po eni ali dveh tekmah ne bom sodil nikogar,'' je bil neposreden Srb na slovenski klopi.

Slovenija : ZDA 1:3 (-22, -23, 24, -21) Slovenija: Štern 8, Pajenk 9, Kozamernik 6, Šket 6, Gasparini 2, Pavlović, Vinčić, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret 3, Urnaut 7, Čebulj 13. ZDA: Anderson 15, Rusell 15, Sander 19, Jendryk, K. Shoji, McDonnell, Christenson 2, Holt 8, Patch, Langolis 2, Averill 8, Smith, Watten, E. Shoji.

Slovenija je v pripravah pred svetovnim prvenstvom igrala lepo število prijateljskih obračunov, predvsem ta turnir v Stožicah pa je bil tisti, ki je malce bolj jasno pokazal, kam spada slovenska izbrana vrsta.

Na trenutek zelo kakovostno, potem pa začetniško

''Mislim, da nam je turnir zelo koristil, lahko smo se merili z ekipami, ki so na naši ravni ali celo višje. Sploh pa so pred nami po številu udeležb na velikih tekmovanjih in možnostih, da igrajo težke tekme. Lahko smo videli, kje imamo rezerve, kaj moramo še storiti, smo pa dve ekipi premagali, tudi Američanom smo bili enakovredni. Na trenutke igramo zelo kakovostno, a delamo še začetniške napake,'' se je starega problema Slovenije dotaknil kapetan Tine Urnaut.

Kapetan Tine Urnaut poudarja, da se zavedajo, da lahko vsakogar premagajo. Foto: Aleš Oblak

In dodal: ''Na svetovnem prvenstvu ne bomo smeli podarjati točk, kot smo jih Američanom. Tako kakovostne reprezentance znajo vse kaznovati. Že dolgo vemo, da lahko vsakogar premagamo, a tudi vemo, da smo v zaostanku z igranjem težkih tekem, to pa na koncu dela razliko."

Slovenija bo krstni nastop med odbojkarsko elito dočakala v sredo, ko jo za začetek čaka obračun z Dominikansko republiko.

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija