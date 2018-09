Slovenski selektor jasno povedal, kaj ga najbolj moti

Tako v prvem nizu kot četrtem nizu so imeli slovenski odbojkarji lepo prednost, a jo hitro zapravili in izkušen tekmec, kot je Iran, je to izkoristil in nagajal Sloveniji vse do konca.

''Glede na to, da smo zmagali, mislim, da je bilo vse skupaj kar v redu. Nihanja v igri, ko imamo že prednost več točk, je treba zmanjšati in nize oz. tekme pripeljati do konca. Pri tem smo malo odpovedali in to bo treba hitro popraviti, saj potem ne ostane več časa, da bi še karkoli lahko spreminjali,'' opozarja Alen Pajenk in upa, da bo že na zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom proti ZDA bolje.

Zadnja točka na tekmi proti Iranu:

Moral bi menjati, a jim zaupa

"Vemo, zakaj nam v določenih trenutkih ne gre dobro. Vinčić dolgo ni igral, Ropret ima drugačen način podaje, a to so stvari, ki jih lahko spregledamo." Foto: Urban Urbanc/Sportida Mirni selektor Slobodan Kovač obračun z Iranom mirno spremljal, slavil ni niti, ko so slovenski odbojkarji blesteli. Vse skupaj je natančno opazoval in po tekmi razkril, kaj ga je zmotilo.

''Odigramo dobro, ustvarimo prednost, nato pa se prepustimo malodušju in si mislimo, da bo že nekako šlo. To ni pravo razmišljanje,'' je povedal slovenski selektor, ki je za razliko od tekme proti Kanadi igral s postavo, ki je v zadnjih sezonah, tista udarna (Urnaut, Čebulj, Gasparini, Vinčić, Pajenk, Kozamernik, Kovačič).

''Namen teh tekem je, da preizkusim svoje igralce. Veliko je bilo situacij, ko bi moral menjati, a sem igralcem želel pokazati, da jim zaupam. Vemo, zakaj nam v določenih trenutkih ne gre dobro. Vinčić dolgo ni igral, Ropret ima drugačen način podaje, a to so stvari, ki jih lahko spregledamo. A igra v bloku, v obrambi, to pa je tisto, kar ni dobro,'' je malce okrcal svoje izbrance Kovač in se z mislimi že preselil k generalki pred začetkom SP v Italiji in Bolgariji, na katere bo lahko preizkusil še zadnje taktične zamisli.

Po tekmi z ZDA se bodo Slovenci preselili v Firence, kjer bodo že v sredo na svetovnem prvenstvu debitirali proti Dominikanski republiki. Slednja se je v četrtek in petek merila s Tunizijo in dvakrat izgubila.

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija