Italijan na slovenski klopi: Res sem vesel, da sem tukaj #video

Alberto Giuliani obožuje zmagovanje. In to niso le želje, Italijan tudi ve, kako je kaj zmagati. V močnem italijanskem prvenstvu je s Cuenom (1) in Lube Civitanovo (2) osvojil tri naslove. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Začelo se bo s turnirjem z julijskim turnirjem FIVB Challenger Cup v Stožicah, kjer bo slovenska izbrana vrsta napadla uvrstitev v elitno ligo narodov. Sledile bodo težke olimpijske kvalifikacije na Poljskem, nato pa nas čaka se vrhunec sezone, evropsko prvenstvo, ki ga bo gostila tudi Slovenija.

''Veliko trenerjev prvi dan reče, počaščen sem, da sem tukaj bla bla bla … A v tem primeru je to resnica. Res sem vesel, da sem tukaj. Spomnim se sporočila predsednika Ropreta pred tremi leti, bila sva zelo blizu tega, da začneva sodelovati, no, malce pozneje se je to res zgodilo,'' se spominja nasmejani Giuliani.

''Na vsaki tekmi želim zmagati. Vem, da ima tako mišljenje pozitivne in tudi negativne plati. A tak sem in tako razmišljam. Imamo odlično ekipo in ob dobri strategiji lahko storimo marsikaj,'' je prepričan italijanski strokovnjak.

Ima predsednik še vedno dober občutek o izbiri selektorja:

Kdo po pomagal Giulianiju? Njegov pomočnik bo Sebastijan Škorc, sicer trener OK Maribor, ki je v zadnjih letih pomagal že Slobodanu Kovaču. Tukaj so še trije Italijani Alfredo Martilotti, ki je po besedah selektorja tudi izjemen taktik. Za kondicijsko pripravo bo skrbel Francesco Cadeddu, statistik pa bo Roberto di Mario. Kot rečeno, Slovenijo čakajo tri zelo pomembne akcije.

"Tudi Poljaki in Francozi imajo dve nogi in dve roki"

''Začelo se bo z domačim Challengerjem, ki bo pomemben ne le za zdajšnjo reprezentanco, ampak tudi za mlajše, saj se zelo pomembno, da fantje že kmalu občutijo težke tekme. O kvalifikacijah za OI ne bi izgubljal besed. Vsi pravijo, da so tam le Poljaki in Francozi, a verjemite mi, da je treba vse skupaj dokazati tudi na igrišču. Tudi oni imajo v polju le šest igralcev, tudi Poljaki in Francozi imajo le dve roki in dve nogi, tako kot mi,'' optimistično nadaljuje trener Halkbanka, kjer je v tej sezoni vodil Alena Šketa.

Na EuroVolley brez obsesije

Na Italijanovem seznamu ni presenečenj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Vrhunec sezone bo EuroVolley 2019, ki ga bodo gostile tudi ljubljanske Stožice. ''Te akcije se nočem lotiti kot obsesije, temveč jo želim živeti kot sanje. Po dveh prejšnjih tekmovanjih bomo že videli, kaj delamo dobro in kaj slabo, zato menim, da bomo pred začetkom vrhunca sezone res tisti pravi,'' je še dodal.

Igralce je zbral s pomočjo strokovnega štaba in igralcev, tople vode ni odkrival: ''Rad imam delo z mladimi talenti, a pred tako pomembnimi akcijami je treba postaviti ogrodje. Časa za priključevanje veliko število novih igralcev ni, pozdravljam pa potezo, da so v pretekli sezoni v evropski ligi igrali tudi fantje, ki jih sicer ni zraven."

Naj se reprezentančna sezona 2019 začne!

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret je potrdil, da so do zdaj prodali že blizu šest tisoč vstopnic, kar je v primerjavi s preostalimi organizatoricami največ. ''Ko se bo sezona začela, se bo ta zadeva še pospešila,'' je prepričan Ropret.

Kapetan Tine Urnaut je na novinarski konferenci skrbel tudi za prevod italijanskega jezika. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tine Urnaut: Vidi se, da se začenja nekaj velikega

Poleg predsednika OZS in selektorja se je novinarske konference udeležil tudi kapetan reprezentance Tine Urnaut. ''Vidi se, da se začenja nekaj velikega, saj še nikoli nisem videl tako velike dvorane," je novinarjem na dušo popihal izkušeni Korošec.

''Za vsemi igralci je dolga in naporna sezona, a tako je vsako leto. Imeli smo en teden, mogoče deset dni pavze po koncu klubske sezone, da si napolnimo baterije. Pogrešam že soigralce in komaj čakam, da zavihamo rokave,'' navdušeno pove 30-letni Tine, ki ga ne skrbi dejstvo, da ima Slovenija omejen bazen kakovostnih igralcev, reprezentančna sezona pa bo dolga in naporna kot že dolgo ne.

Tudi kapetan je pred sredinem zborom zelo dobro razpoložen:

''Ni me strah, da bi bili preutrujeni. Mislim, da imamo ob sebi vodstvo, ki bo znalo skrbeti za to, da bo vse teklo kot mora. V sredo se zberemo v Kranjski Gori, v četrtek imamo prvi trening. Ekipa ima v mislih svoj prvi cilj, to so kvalifikacije za ligo narodov, za kaj drugega ni časa. Po turnirju v Stožicah kot tudi po olimpijskih kvalifikacijah bom imeli nekaj počitka, zato se ne bojim, da bomo pred vsakim tekmovanji v najboljšem možnem stanju," je še sklenil kapetan, ki bo to vlogo opravljal tudi pod novim selektorjem.