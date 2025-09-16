Rok Možič sporočil spodbudno novico

Slovenski odbojkarski sprejemalec Rok Možič je moral zaradi težav s kolenom izpustiti letošnje svetovno prvenstvo, zdaj pa se vrača v trenažni proces. "Pravkar sem spet začel z lahkotnejšimi skoki in se pripravljam na prihajajočo sezono z Verono," je na družbenem omrežju zapisal 23-letnik, ki podrobneje spremlja tudi svoje rojake na Filipinih. Te v sredo čaka tekma za biti ali ne biti z Nemci.

"V takih trenutkih je res težko najti prave besede. Na žalost je vnetje v mojem kolenu še vedno prehudo, da bi bil lahko pravočasno pripravljen na takšen turnir, kot je svetovno prvenstvo. Do zadnjega sem srčno upal in si želel, da bo dovolj, a so zdravniki na zadnjem pregledu dejali, da je napredek sicer viden, vendar je tveganje žal preveliko. Razočaran sem. Žalosten. Psihično me je trenutno stanje bolj utrudilo kot katerokoli prvenstvo," je konec meseca ob novici, da bo moral zaradi težav s kolenom izpustiti reprezentančni vrhunec sezone, svetovno prvenstvo, dejal Rok Možič.

Sprejemalec je v slovenskem dresu zadnjič igral na zaključnem turnirju lige narodov, na katerem so osvojili četrto mesto, nato pa zaradi težav z vnetjem v kolenu treniral po prilagojenem programu. Ta po besedah selektorja Fabia Solija dolge tedne ni vključeval skokov, pač pa so bile v ospredju fizioterapije. Čas ni bil na strani Štajerca, tako da rojake na prvenstvu spremlja od daleč.

Natančneje iz Italije, kjer bo še naprej pomemben člen Verone. Od tam je danes sporočil pozitivne novice. "Vesel sem, da sem spet na igrišču! Pravkar sem spet začel z lažjimi skoki in se pripravljam na prihajajočo sezono z Verono," je zapisal na družbenem omrežju in zaželel srečo reprezentanci.

"Del mene je še vedno z reprezentančnimi prijatelji. Spremljam vas in držim pesti za naslednje tekme," je zaključil Možič, ki bo pri Veroni moči združil s podajalcem Urošem Planinšičem, moštvo pa bo vodil Soli.