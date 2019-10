Rekordna uvrstitev slovenskih odbojkarjev na evropski lestvici

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je z izjemnimi nastopi v letošnjem poletju zagotovila nov rekordni dosežek, uvrščena je namreč na visoko sedmo mesto na evropski lestvici. Slovenski odbojkarji tako visoko v razvrstitvi še niso bili, dekleta so kljub dobremu rezultatu na evropskem prvenstvu izgubila eno mesto in so 21.

Slovenski odbojkarji so v razvrstitvi pridobili še eno mesto in se zdaj nahajajo na visokem sedmem mestu med 44 reprezentancami. Na vrhu razpredelnice ostaja Srbija, druga je Rusija, tretja je Poljska, med deseterico so še Francija, Italija, Belgija, Bolgarija, Nizozemska in Nemčija, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenke eno mesto izgubile

Na ženski lestvici se Slovenke nahajajo na 21. mestu in so v primerjavi s prejšnjo razvrstitvijo izgubile eno mesto. Prve so Srbkinje, pred Italijankami in Nizozemkami, med prvo deseterico so še Turkinje, Rusinje, Nemke, Bolgarke, Poljakinje, Belgijke in Hrvatice. Lestvica moških in ženskih reprezentanc je sicer sestavljena na podlagi uvrstitev ekip na evropskih prvenstvih leta 2017 in 2019, v evropski in svetovni ligi in na svetovnem prvenstvu 2018.

Foto: Sportida

Na svetovni lestvici Slovenija 17. in 39.

FIVB je svetovno jakostno lestvico za moške objavila 15. oktobra. Lestvica, na kateri se nahaja 177 reprezentanc, je sestavljena na podlagi uvrstitev ekip v svetovni ligi, na olimpijskih igrah 2016 (štejejo tudi kvalifikacije) ter na podlagi svetovnega pokala 2019 in svetovnega prvenstva 2018. Slovenija na lestvici zaseda visoko 17. mesto. Na prvem mestu so sicer Brazilci, pred ZDA in Poljsko, med deseterico najboljših se nahajajo še Italija, Rusija, Argentina, Kanada, Iran, Francija in Japonska.

Na žensko svetovno lestvico, ki je sestavljena na podlagi enakih kriterijev kot moška, je uvrščenih 148 reprezentanc. Slovenke se nahajajo na 39. mestu, prve so Kitajke, pred Američankami in Srbkinjami, med prvo deseterico so še Brazilke, Rusinje, Nizozemke, Japonke, Italijanke ter odbojkarice Južne Koreje in Dominikanske republike.

Preberite še: