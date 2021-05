Slovenska A reprezentanca izgubila s Srbijo B

V petek je Slovenija A premagala Bolgarijo A z 2:1, Slovenija B pa Srbijo B s 3:0. V nedeljo se bosta zadnji dan pripravljalnega turnirja merili Slovenija A in Srbija A (15.30) ter Slovenija B in Bolgarija A (17.15).

Obračuna z Bolgari in Srbi sta za slovenske odbojkarje edini preizkus pripravljenosti pred uvodnimi tremi tekmami, ki jih bodo varovanci Alberta Giulianija odigrali v Ligi narodov, ko se bodo 28., 29. in 30. maja pomerili s Srbijo, Italijo in Poljsko.

Selektorji vseh treh reprezentanc, ki se bodo med seboj srečale v dvorani v Stožicah, so se z željo, da na tekmah preizkusijo čim več igralcev, odločili, da bodo turnir odigrali z dvema ekipama. Reprezentance so tako razdeljene na zasedbo A in zasedbo B, v vsaki je lahko največ 14 igralcev (reprezentance bodo ligo narodov lahko odigrale z več kot 14 odbojkarji). Zasedbi bosta med seboj odigrali po tri nize in ločeno nabirali točke, vsak osvojeni niz bo posamezni reprezentanci prinesel po eno točko. Zmagovalka turnirja bo reprezentanca z največ zbranimi točkami.

Zaradi strogega režima, ki ga v dnevih pred odhodom v Rimini zahteva FIVB, so vse tekme zaprte za javnost.