Prihodnje leto v odbojkarskih ligah 81 ekip

V prihodnji tekmovalni sezoni bo v slovenskem odbojkarskem prvenstvu nastopalo vsaj 28 moških in 53 ženskih ekip, v boj za državna naslova, ki ga bosta branila ACH Volley in Calcit Volley pa se bo v Sportklub prvi odbojkarski ligi in 1B. DOL podalo po 16 ekip, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.