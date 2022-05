Mariborčani našli novega korektorja

Nova okrepitev Mariborčanov na korektorskem mestu je 23-letni Connor McConnell. 198 centimetrov visoki igralec se je v Slovenijo preselil lani, ko je s kanadske univerze University of New Brunswick prišel k Panviti, od koder se zdaj seli v Maribor. Štajerski kolektiv se je dogovoril tudi za podaljšanje sodelovanja z drugim korektorjem, 19-letni Jeseničan Sani Adžović ostaja še dve sezoni.

"Na položaju korektorja smo zamenjavo za Ahmeda, ki odhaja v Korejo, našli v kanadskem odbojkarju McConnellu, ki je prejšnjo sezono zelo dobro odigral v Murski Soboti. Videli smo, da bi se lahko zelo dobro vklopil v našo mlado sredino, saj gre za dobrega, mladega, delovnega odbojkarja, željnega dela in igranja. Sani Adžović je z nami že dve sezoni, naredil je velik napredek, s podpisom te pogodbe računamo nanj tudi v prihodnje. Je mlad, željan trdo delati in se vsakodnevno dokazovati na igrišču," je ob tem povedal glavni trener Sebastijan Škorc.

"Za podpis pogodbe z OK Merkur Maribor sem se odločil, ker gre za mlado in perspektivno ekipo, ki v prihajajoči sezoni veliko obeta. V preteklih letih so se borili za naslov prvaka in za igralca je to tisto, kar iščeš v ekipi. Fantje, ki ostajajo tudi v novi sezoni, imajo izkušnje z igranjem lige prvakov in to je nekaj, kar je lahko neverjetno dragoceno za program. V novi sezoni bomo igrali v srednjeevropski ligi MEVZA, kjer moj nekdanji klub ni igral, zato sem še posebej zelo navdušen. Nazadnje sem se po pogovoru s trenerjem Škorcem odločil igrati za OK Merkur Maribor, saj sta mi bila zelo všeč njegova miselnost glede treningov in način, kako želi vnesti kulturo zmagovalne ekipe. Veselim se tudi življenja v večjem mestu," pa je ob podpisu pogodbe dejal McConnell.