Pred Belgijo je jasno le nekaj: težko bo

Za uvod v kvalifikacije, na katerih se bo za eno mesto na olimpijskem turnirju v Berlinu borilo kar osem najkakovostnejših evropskih reprezentanc, z izjemo Italije, Rusije in Poljske, ki so se v Tokio uvrstile skozi prvi krog kvalifikacij, se bodo Slovenci pomerili z vselej neugodnimi Belgijci. Z njimi so se naši odbojkarji nazadnje srečali na svetovnem prvenstvu 2018 in obakrat zmagali, a smo v Firencah in Bologni spremljali izenačena obračuna.

Giuliani: Najbolj pomembna bo naša obramba

"Imajo tudi odličnega podajalca. Tekma bo težka, najbolj pomembna bo naša obramba." Foto: Aleš Oblak

Tudi zato selektor Alberto Giuliani opozarja, kako zelo pomembna bo tekma z Belgijo, ki je po neuspehu na evropskem prvenstvu, ko je v osmini finala izgubila z Ukrajino, dobila tudi novega selektorja, Dominiquea Baeyensa. "Belgija je ekipa, ki zelo dobro igra v obrambi in tudi v napadu, saj imajo napadalci vedno veliko rešitev. Gre za nevarno ekipo, ki ima dobre igralce, na čelu z Deroojem in Rousseauxom. Imajo tudi odličnega podajalca. Tekma bo težka, najbolj pomembna bo naša obramba. Čeprav bodo vse tekme pomembne, bo moja strategija kot vselej taka, da se bomo osredotočili na prvo tekmo in skušali biti čim bolj zbrani," meni Giuliani.

Reprezentanca Slovenije: Štern T., Pajenk, Kozamernik, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Štern Ž., Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj, Možič. Selektor: Alberto Giuliani. Reprezentanca Belgije: Tuerlinckx, Deroo, D'Hulst, Grobelny, Stuer, Van de Velde, Verhees, D'Heer, Cox, Ribbens, Valkiers, Rousseaux, Thys, Klinkenberg. Selektor: Dominique Baeyens.

Urnaut: Težko reči, da se je v formi karkoli spremenilo

"Močno bomo morali pritiskati s servisi, da jih oddaljimo od mreže in iščemo naše priložnosti v protinapadih." Foto: Grega Valančič / Sportida Medtem ko Giuliani na svetovnem prvenstvu še ni sedel na klopi Slovenije, pa se obeh tekem in takratne belgijske ekipe dobro spomni slovenski kapetan Tine Urnaut: "Belgijci imajo precej spremenjeno ekipo. Odlikuje jih zelo dobra igra za menjavo in ne delajo veliko napak. Igrajo zelo hitro in imajo zelo dober sprejem. Močno bomo morali pritiskati s servisi, da jih oddaljimo od mreže in iščemo naše priložnosti v protinapadih. Dosedanje treninge je težko oceniti, saj smo včeraj trenirali po potovanju in neposredno po kosilu, tako da je težko reči, da se je v formi karkoli spremenilo. To se bo pokazalo na prvi tekmi, ampak ne glede na formo moramo biti dovolj zreli in pametni, moramo odigrati taktično in tehnično dobro. Tudi ko nisi v najboljši formi, je treba igrati tako in zmagovati in to bo zelo potrebno na tem turnirju."

Slovenci so se v pripravah za Berlin trikrat pomerili z Nizozemsko. Dvakrat so zmagali. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Belgijski kapetan ne maha z belo zastavo

Belgijski kapetan Sam Deroo vlogo favoritov prepušča Sloveniji, a v isti sapi dodaja, da Belgija v Berlin ni prišla z belo zastavo: "Slovenija je na tej tekmi favorit. Dokazali so, da igrajo na visoki ravni in tudi na evropskem prvenstvu so igrali na zelo visoki ravni ter se s trenerjem zelo dobro ujeli. Mi smo se v lanskem letu precej borili sami s sabo, ni nam bilo vselej lahko, ampak kljub temu sem nismo prišli izgubljat, zavedamo se, da nimamo česa izgubiti in zagotovo ne bomo pustili, da nas bodo tekmeci uničili. Na tak način bomo morali igrati. Prva tekma in pristop k njej bosta zelo pomembna. Za nikogar ne bo lahko. Če bomo začeli agresivno in tvegali na servisu, je vse mogoče. A Slovenci so favoriti in po mojem mnenju tudi eni glavnih favoritov za Tokio."

Dodatne olimpijske kvalifikacije (Berlin, 5.–10. januar 2020): Skupinski del Nedelja, 5. januar:

13.30 Francija – Srbija (skupina B)

16.30 Slovenija – Belgija (skupina A)

19.30 Češka – Nemčija (skupina A) Ponedeljek, 6. januar:

14.00 Nizozemska – Srbija (skupina B)

17.00 Bolgarija – Francija (skupina B)

20.10 Belgija – Nemčija (skupina A) Torek, 7. januar:

14.00 Bolgarija – Nizozemska (skupina B)

17.00 Belgija – Češka (skupina A)

20.10 Nemčija – Slovenija (skupina A) Sreda, 8. januar:

14.30 Srbija – Bolgarija (skupina B)

17.30 Slovenija – Češka (skupina A)

20.45 Francija – Nizozemska (skupina B) Polfinale Četrtek, 9. januar:

17.00 prvi polfinale

20.10 drugi polfinale Finale Petek, 10. januar, ob 20.10

Slovenski seznam za turnir v Berlinu: Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol)

Gregor Ropret Gregor (Nantes/Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Wolfdogs Nagoja/Jap)

Tonček Štern (Luczniczka Bydgoszcz/Pol) Srednji blokerji:

Jan Kozamernik (Milano/Ita)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol AlpenVolleys/Avt)

Matic Videčnik (ACH Volley/Slo)

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol) Sprejemalci:

Žiga Štern (Syros Foinikas/Grč)

Rok Možič (Maribor/Slo)

Klemen Čebulj (Trentino/Ita)

Tine Urnaut (Šanghaj/Kit) Prosta igralca:

Jan Klobučar (Narbonne/Fra)

Jani Kovačič (Ravenna/Ita)

