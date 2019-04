Praznik odbojke v Novi Gorici: Zavedamo se, da smo šele na pol poti #video

Čeprav je po dveh finalnih tekmah kazalo na to, da se bodo Štajerke sprehodile do 16. naslova državnih prvakinj, so goriške strele pripravile preobrat in v velikem slogu izsilile peto tekmo. Zdaj imajo psihološko prednost in tudi prednost domačega terena. V Novi Gorici je na tribunah bobnelo že na prvi in tretji tekmi, še boljše vzdušje pa se pričakuje na odločilni peti. GEN-I Volley želi po letu 2008 v svoje vitrine vrniti državni naslov.

''Mi smo ravno tako na pol poti, kot je bil po prvih dveh zmagah Maribor. Imamo psihološko prednost, a na to se ne moreš zanašati. To te lahko hitro prevara in uspava. Nekaj takega se nam je zgodilo na zaključnem turnirju pokala, ko smo bili v res dobri formi, a saj veste, kaj se je zgodilo (tesen poraz v polfinalu, op. p.). Iz tega smo se veliko naučili,'' opozarja trener Novogoričank Vasja Samec Lipicer, a tekme se neizmerno veseli.

Mariborčanke so v Novi Gorici slavile v napeti prvi tekmi finalne serije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Lipicer Samec: Tekme se ne bojim

Vasja Samec Lipicer je prepričan, da se bodo na novo postavitev njegove ekipe pri Mariboru odlično pripravili. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida ''Danes bo v Novi Gorici praznik odbojke. Dekleta verjamejo vase, tudi sam verjamem vanje. Vem, česa smo sposobni, zato se ne bojim, da ne bi pokazali tega, kar smo trenirali in kar znamo,'' še pove Samec Lipicer.

Ta je tretjo in četrto tekmo igral drugače kot prvi dve. Na mesto korektorke je postavil Lano Ščuko, na sprejem pa Pio Blažič, ki je na zadnjih dveh tekmah v napadu igrala skoraj brez napak.

''Po dobrem sprejemu smo dobili na širini, visoko žogo na eni in drugi strani. In to je tista glavna razlika. Mariborčanke je to vse skupaj presenetilo, a verjamem, da se bodo zdaj na to res dobro pripravile. Pričakujem res pravo tekmo. Več možnosti za zmago bo imel tisti, ki bo naredil manj napak,'' doda Vasja in zaključi: ''Ni mi treba poudarjati, da si želimo zmagati, a če pokažemo igro, kot smo jo na zadnjih dveh tekmah, če bo prisoten ta ekipni duh, bom ne glede na to, kako se vse skupaj konča, ponosen na svoja dekleta.''

Vse medsebojne tekme v tej sezoni: Finale: GEN-I Volley : Nova KBM Branik 2:3 Nova KBM Branik : GEN-I Volley 3:0 GEN-I Volley : Nova KBM Branik 3:1 Nova KBM Branik : GEN-I Volley 0:3 Prvi del: Nova KBM Branik : GEN-I Volley 2:3 GEN-I Volley : Nova KBM Branik 3:1

Najdič: GEN-I Volley igra eno super odbojko

Da sta zadnja dva poraza načela samozavest prvakinj, priznava tudi trener Nove KBM Branik, Bruno Najdič: ''Po dveh porazih je težko biti pameten. Po tistih dveh zmagah je prišla tretja, ki je nismo odigrali slabo, a je bil nasprotnik boljši. Tudi četrta bi se lahko mogoče izpeljala drugače. Vse skupaj je na puncah pustilo določene posledice. Časa za pripravo ni bilo veliko. Čarobne palice nimam, preprosto smo delali stvari, ki smo jih počeli do zdaj, odkar sem se vrnil na klop. Časa za eksperimentiranje ni bilo.''

Bruno Najdič pravi, da časa za kakršno koli eksperimentiranje ni bilo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

GEN-I Volley je, kot rečeno, po dveh izgubljenih tekmah naredil rotacijo. Na mesto korektorice, kjer je bila Isabela Kovačić, je šla Ščuka, na mesto sprejemalke pa Blažičeva.

''Ta rotacija se je izkazala za dobitno kombinacijo, a nismo se posvečali zgolj temu, temveč celotni igri. Imamo odlično kompletno ekipo, ki dobro napada in pritiska s servisom. Krasi jih izjemna blok-obramba. Skratka, bolj kot ta rotacija me skrbi, da GEN-I Volley igra res eno super odbojko. To ni samo moje mnenje, to govori tudi statistika. Nismo se pripravili le na eno igralko, saj niti ne vemo, koga bo na igrišče poslal trener. Ima veliko širino, to si lahko privošči,'' je še povedal Najdič, ki ne ve, kaj lahko pričakuje zvečer in kaj bo odločalo.

Kdo bo državni prvak pri dekletih? GEN-I Volley 55,96% +

Nova KBM Branik 44,04% +

Kaj bo odločalo?

''Tako druga kot četrta tekma sta se končali s 3:0, a na vsaki je imela tudi poražena ekipa svoje priložnosti. Vse skupaj bi se lahko končalo drugače. Težko povem, kaj se bo zgodilo zvečer. Možno je vse. Pomembna bo vsaka prvina, vsaka igralka bo morala oddelati tisto, česar je sposobna,'' je še zaključil trener prvakinj, ki je na klopi bankirk pred dobrim mesecem zamenjal Sama Miklavca.