Brez presenečenja: ACH-jevci slavijo nov naslov prvakov

Odbojkarji ACH Volleyja so na tretji finalni tekmi državnega prvenstva s 3:1 v nizih ugnali Calcit Volley in se brez poraza razveselili 16. naslova državnih prvakov.

Finalna serija za naslov državnega odbojkarskega prvaka se je končala na najhitrejši mogoč način. ACH Vollley je s 3:0 v zmagah premagal Calcit Volley in potrdil državno prevlado.

Potem ko so oranžni zmaji na prvi tekmi na domačem terenu nasprotnika strli šele po petih nizih, so na drugi tekmi opozorilo Kamničanov vzeli resno in jih premagali s 3:0. Na četrtkovem obračunu pa novo, že 16. državno zvezdico potrdili z zmago s 3:1 v nizih.

Prvi niz jim je pripadel s 25:19, v drugem so Kamničani vodili z 19:16, a so gostitelji obrnili potek in ga dobili 25:21, v tretjem so povsem prevladovali Calcitovci, ga dobili s 25:16 in ohranili upanje na preobrat, ki pa ga ni bilo. ACH je v zadnjem nizu slavil s 25:19 in osvojil novo lovoriko.

Kanalci blizu tretjemu mestu

V tekmi za tretje mesto so povedli Kanalci. Salonit Anhovo je z zmago s 3:1 v nizih v mariborski dvorani Tabor naredil velik korak na poti k bronu. Prvo zaključno žogo bodo imeli že v soboto pred domačimi gledalci.

1. DOL, moški, zaključni boji:

Finale: Tretja tekma: Četrtek, 18. april:

ACH Volley : Calcit Volley 3:1 (19, 21, -16, 19) /3:0/ Druga tekma: Ponedeljek, 15. april:

Calcit Volley : ACH Volley 0:3 (-23, -17, -19) /0:2/

Babkov 13, Štambergar Zupan 7; Đirlić in Polujan 13 Prva tekma: Sreda, 10. april:

ACH Volley : Calcit Volley 3:2 (20, -20, 21, -28, 16) /1:0/

Đirlić 21, Polujan 16, Pokeršnik 12; Babkov 24, Štembergar Zupan 21, Kotnik 7

//-razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage

Za 3. mesto: Prva tekma: Sobota, 13. april:

Maribor : Salonit Anhovo 1:3 (19, -22, -20, -14)

Možič 20, Donik 15, Detele 11; Vrtovec 21, Čabarkapa 14, Basaneže 11 Druga tekma: Sobota, 20. april:

17.00 Salonit Anhovo - Maribor Morebitna tretja tekma: Sreda, 24. april:

19.00 Maribor - Salonit Anhovo