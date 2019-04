ACH ekspresno do nove državne krone

Odbojkarji ACH Volleyja nadaljujejo prevlado v slovenskem odbojkarskem prvenstvu in so znova postali državni prvaki. Na tretji finalni tekmi 1. DOL so ugnali Calcit Volley s 3:1 (19, 21, -16, 19). Ljubljančani, za katere je to 16. naslov prvaka, so prvi dve tekmi dobili s 3:2 in 3:0.

Odbojkarji ACH Vollyja se veselijo še 15. zaporednega in skupno 16. naslova državnih prvakov. Serijo proti v zadnjih letih edinemu pravemu konkurentu so dobili s 3:0. Do tretje zmage so prišli težje kot na drugi tekmi v Kamniku, a lažje kot na prvi v Tivoliju. Dvoma, da bodo prišli do novega uspeha, pa vseeno ni bilo niti v enem trenutku, ne glede na to, da so tretji niz gladko izgubili.

V prvih dveh nizih so bili Kamničani vse do končnice blizu Ljubljančanom, vendar so obakrat nato popustili, zato pa so v tretjem prevladovali na igrišču. Toda v četrtem so domači odbojkarji hitro povedli, prednosti pa niso več izpustili iz rok.

Gostujoči trener Aleš Hribar se je odločil za nekoliko drugačno začetno postavo kot na prvih dveh tekmah, saj je Primoža Vidmarja, ki je med sezono nosil največje breme, na mestu sprejemalca zamenjal Domen Kotnik. Prav Kotnik je z dvema zaporednima točkama izničil zaostanek dveh točk, ki so si ju domačini priigrali na samem začetku, z blokom Andreja Štembergar Zupana pa je Calcit Volley prvič na tekmi povedel (5:4).

Kamničani so dobili tretji niz, a kaj več kot enega jim ni uspelo osvojiti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Do šestnajste točke sta se ekipi menjavali v vodstvu, na servis Timofeja Poluiana in dvema zaporednima točkama Jana Pokeršnika pa so branilci naslova gostom pobegnili za štiri točke (20:16). To pa je bila prednost, ki je Ljubljančani niso več izpustili iz rok. Niz se je končal z dvema lastnima napakama Matije Jereba, skupaj pa so jih Kamničani v prvem nizu naredili kar enajst.

V drugem nizu so si domačini z blokom Dika Purića prednost štirih točk priigrali že pri izidu 9:5. Na deveti točki je Dmitrij Babkov, na servisu je bil Domen Kotnik, izid izenačil, Miha Bregar pa je z blokom Kamničane popeljal do vodstva z 11:9. Z asom Aleksandra Ivkovića so calcitovci domačinom pobegnili za štiri točke (16:12).

ACH-jevci se veselijo 16. naslova državnega prvaka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kamničani so vodili tudi še z 18:14, toda Ljubljančani so z dvojnim blokom izid na 19. točki izenačili in po napaki gostov spet povedli (20:19). Veliko zaslug za preobrat je imel s svojimi servisi tudi Poluian. V končnici so bili bolj zbrani domači odbojkarji, ki so z 2:0 v nizih povedli po novi napaki gostov.

Čeprav so bili kamniški odbojkarji že v izgubljenem položaju, saj so zaostajali z 0:2 v nizih in z 0:2 v zmagah, se še niso predali. Z blokom Domna Kotnika so pri vodstvu s 7:4 prisilili Matijo Pleška na polminutni odmor, vendar so po njem Kamničani dosegli še štiri zaporedne točke. Zadnjo Primož Vidmar, ki je bil tudi na servisu.

Prednost sedmih točk so ohranili tudi še po bloku Saše Štalekarja (16:9), še bližje osvojenemu nizu so bili po napaki Petra Đirlića (17:9). Na krilih razpoloženega Vidmarja so Kamničani niz tudi zanesljivo dobili.

V četrtem nizu so domačini z dvema blokoma Uroša Pavlovića in uspešnim napadom Đirlića hitro izničili začetno vodstvo Kamničanov ter po zaostanku treh točk povedli s 4:3. Do prve bolj otipljive prednosti v četrtem nizu so Ljubljančani prišli po dveh lastnih napakah gostov in dveh zaporednih asih Đirlića (12:6). Varovanci Aleša Hribarja se še niso predali.

Na servis Kotnika in po neverjetni točki Babkova je bil njihov zaostanek le še točko (14:13), vendar do preobrata ni prišlo, kajti ACH Volley jim je pred vstopom v končnico niza pobegnil na varnih plus štiri (19:15). Kamničani so se jim na dve točki zaostanka sicer še približali, toda po dveh asih Poluiana je bila tekma odločena, saj so Ljubljančani prišli do kar sedmih zaključnih žog. Drugo je izkoristil Matic Videčnik.

ACH Volley : Calcit Volley 3:1 (19, 21, -16, 19) Dvorana Tivoli, gledalcev 800, sodnika: Valentar (Raven na Koroškem), Seifried (Maribor). ACH Volley: Ivartnik, Kovačič, Purić 6, Pavlović 5, Satler, Brulec, Đirlić 15, Okroglič, Mantha 2, Vilimanović 2, Pokeršnik 11, Videčnik 9, Poluian 11. Calcit Volley: Hribar, Bregar 4, Golob, Jereb, Ratek, Vidmar 9, Babkov 15, Štalekar 4, Lakner 3, Kotnik 9, Štembergar Zupan 4, Ivković 3, Lazar.

