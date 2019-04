ACH po petih nizih strl Kamničane

Odbojkarji ACH Volleyja so dobili prvo tekmo finalne serije državnega prvenstva proti Calcitu Volleyju. A za njo so se namučili precej bolj, kot je marsikdo pričakoval. Na koncu so v Tivoliju zmagali s 3:2 (20, -20, 21, -28, 16).

Kamničani, ki v treh letošnjih medsebojnih tekmah niso osvojila niti niza, lahko žalujejo za zamujeno priložnostjo, so pa pokazali, da bodo v finalu precej bolj nevaren tekmec kot lani, ko se je finalna serija istih tekmecev končala po treh tekmah. Če bi bili nekoliko bolj zbrani, bi na drugo tekmo v Kamnik odšli s prednostjo, saj so imeli proti 15-kratnim prvakom dve zaključni žogi za zmago. Niso ju izkoristili, nato je sledila kazen.

Dvoboj so sicer začeli pod vtisom prejšnjih treh medsebojnih tekem, v katerih niso osvojili niti niza. Ljubljančani so ves čas vodili, odločilno pa je bilo obdobje po izidu 18:16, ko je Andrija Vilimanović z nekaj odličnimi servisi poskrbel za štiri zaporedne točke, zadnjo je dosegel z asom. Prednosti šestih točk gosti niso mogli več izničiti.

Kamničani so izsilili peti niz, imeli v njem dve zaključni žogi, a na koncu izgubili. Foto: Klemen Brumec

A to jim ni spodneslo kril. V nadaljevanju so zaigrali bolje, sredi drugega niza povedli z 12:8. Domači trener Matija Pleško je poskušal z menjavami spremeniti potek niza, ni mu uspelo. Njegovi varovanci so se sicer nekajkrat približali na dve točki zaostanka, več pa jim ni bilo usojeno. Dokončno je bila usodna napaka Jana Pokeršnika za 18:22.

Z dobro igro so gosti nadaljevali tudi v tretjem nizu, v katerem so vodili s 16:13. A na servis Timofija Polujana je ACH dosegel štiri točke zaporedoma, nato pa minimalno prednost nekaj časa držal, prav Polujan je bil tudi odločilni mož v končnici. Najprej je poskrbel za vodstvo 23:20, nato pa izkoristil že prvo zaključno žogo za novo vodstvo svoje ekipe.

Foto: Klemen Brumec

Ta je nato v četrtem nizu že vodila z 12:4, kazalo je, da je odpor varovancev Aleša Hribarja strt, toda ti so vstali od mrtvih. Počasi so se bližali, na 20. točki pa prek Andreja Štembergarja Zupana izenačili na 20:20. Gostitelji so nato še enkrat ušli, Petar Đirlić jih je povedel v vodstvo, toda zapravili so dve zaključni žogi, po izidu 24:24 še štiri, gosti pa so to kaznovali, sami z blokom izkoristili že svojo prvo zaključno žogo in izenačili na 2:2.

"Tie break" je bil vseskozi izenačen, po izidu 12:12 je za vodstvo gostov poskrbel Dimitrij Babkov, napaka Đirlića je pomenila dve zaključni žogi Calcita, a tudi te sta ostali neizkoriščeni. Največ zaslug za to ima Diko Purić, ki je svojo ekipo z blokom tudi spet povedel v vodstvo. Tega pa ni več izpustila iz rok in z blokom končala tekmo.

Druga tekma finala, ki se igra na tri zmage, bo v ponedeljek, 15. aprila, v Kamniku.

Kaj sta po prvi tekmi povedala trenerja obeh ekip? "Še enkrat več se je pokazalo, da tekme ni konec, dokler sodnik ne odpiska zadnjega žvižga." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Kakorkoli potegnemo črto, dobili smo prvo tekmo, danes pa smo videli, kaj vse lahko odbojka ponudi. Še enkrat več se je pokazalo, da tekme ni konec, dokler sodnik ne odpiska zadnjega žvižga. Kamničani so samo še enkrat več pokazali, da so, ko se odloča o lovorikah, še kako nevaren nasprotnik, zato si zaslužijo vse čestitke. Prikazali so všečno, hrabro, borbeno igro. Na koncu se je izšlo v našo korist, me je pa zaskrbel padec v četrtem nizu, ko smo imeli tekmo že skorajda dobljeno, pa se je vse obrnilo na glavo. Toda po številkah sodeč, smo bili zelo izenačeni v vseh elementih igre, tako je bil to pravi derbi, prava tekma za gledalce, ki se jih ni zbralo toliko, kot bi si takšen finale zaslužil," je razmišljal trener ACH Volleyja Matija Pleško. "Normalno je, da je potem, ko ima ekipa dve zaključni žogi za zmago grenak priokus. Tako v drugem kot v petem nizu smo bili na pragu zmage, vendar se nam ni izšlo. Nasprotnik je odreagiral bolj zrelo od nas in prišel do zmage. Moram pa iz te tekme vzeti pluse, ki jih je bilo veliko, predvsem tu mislim na željo, borbenost, nepopustljivost. Mislim, da je kompleks ACH pozabljen, kar je za nadaljevanje finalne serije zelo pomembno. Za današnjo predstavo svojim varovancem lahko samo čestitam in mislim, da je bila to super promocija odbojke že kar na prvi tekmi," je po porazu dejal * trener Calcit Volleyja Aleš Hribar.

