ACH šestnajstič ali Calcit četrtič?

Danes se bo v Ljubljani začela finalna serija boja za naslov državnega odbojkarskega prvaka. V finalu se bosta še petič zapored pomerila ACH Volley in Calcit Volley. Favoriti bodo spet odbojkarji ACH, ki bodo lovili 15. zaporedni naslov in 16. v zgodovini, Kamničani imajo za zdaj tri, zadnjega so osvojili v sezoni 2002/03.

Ljubljančani v finale, ki se bo igral na tri dobljene zmage, vstopajo brez prvenstvenega poraza, letos so dobili tudi vse tri prvenstvene tekme, dve v rednem delu prvenstva in tudi obračun v polfinalu srednjeevropske lige. Na teh tekmah niso izgubili niti niza, tako da v finalno serijo spet vstopajo kot izraziti favoriti, kar priznavajo tudi tekmeci.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Na splošno v življenju je tisto, kar je bilo, lahko lep ali malo manj lep spomin, v športu pa je to še toliko bolj potencirano. Šteje tisto, kar se zgodi danes, ta trenutek oziroma jutri, in zato je treba narediti vse, da si ta trenutek dober, pripravljen, najboljši. Pred nami se odpira finalna serija in začenja se od začetka. Daleč od tega, da je kaj odločeno. V položaju, da branimo naslov državnih prvakov, smo že nekaj let, kar pa je bistveno težje kot nekaj napadati," je v svojem zanimivem slogu položaj pred finalom komentiral trener Ljubljančanov Matija Pleško.

Foto: Klemen Brumec

Kamničanom je počitek prišel prav

Kamničani so imeli med sezono veliko težav s poškodbami, zato so bili tudi tisti, ki niso imeli zdravstvenih težav, precej obremenjeni. To je bil najbrž razlog, da so redni del prvenstva končali na tretjem mestu, a počitek jim je prišel zelo prav, strnili so svoje vrste in v polfinalu premagali Maribor. Zdaj se želijo enakovredno kosati s serijskimi vladarji slovenskih igrišč, če se jim ponudi priložnost, pa tudi presenetiti. Vsaj na eni tekmi.

Lani jim to ni uspelo, saj v finalni seriji niso osvojili niti niza. Bolj izenačeno je bilo pred dvema letoma, ko je ACH dobil šele odločilno peto tekmo.

Tekma se bo v Tivoliju začela ob 18. uri. Drugi obračun bo na sporedu v ponedeljek, 15. aprila, v Kamniku, tretji pa v četrtek, 18. aprila, spet v Ljubljani. Če bo to potrebno, bosta naslednji dve tekmi v ponedeljek, 22., in v četrtek, 25. aprila.