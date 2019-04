Finale spet ACH Volley - Calcit Volley

V moškem državnem prvenstvu bo tudi letos na sporedu v zadnjih letih standarden finale. Calcitu Volleyju, ki je svoje polfinalne delo dokončno opravil že v petek, se je po pričakovanjih pridružil še ACH Volley. Ta je v povratni tekmi proti Kanalcem pred za Ljubljano lepim številom gledalcev prikazal boljšo igro kot na prvi in tokrat ni imel večjih težav. Gosti niso imeli niti v enem trenutku upanja, v vseh nizih so si že na začetku nabrali zaostanek, potem pa se niso niti enkrat resneje približali.

Glavni razlog za to je bil njihov slabši sprejem, zaradi katerega niso mogli razviti prave igre v napadu. Njihovi glavni napadalci na čelu s Franom Peterlinom in Dejanom Čabarkapo so povsem zatajili, skupno so dobili 14 blokov, štirikrat jih je blokiral Uroš Pavlović.

Ljubljančani so od samega začetka pritisnili s servisom. Po začetnih udarcih Andrije Vilimanovića, - dosegel je tri od sedmih asov svoje ekipe, in Pavlovića so hitro prišli do zanesljivega vodstva, sredi niza vodili že za devet točk, gosti so poraz nekoliko ublažili na samem koncu niza.

Sprejem pri Kanalcih po servisih Jana Pokeršnika je spet trpel na začetku drugega niza. Ljubljančani so na začetku povedli s 7:1, nato pa zanesljivo igro, občasno je tudi njim ponagajal sprejem, prednost držali do konca.

Podoben razplet je imel nato tudi tretji niz, Kanalci niso niti enkrat zagrozili, tako da se je tekma za razliko prve hitro končala.