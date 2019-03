Izjemen preobrat Novomeščanov, Kamničani upravičili vlogo favorita

Odbojkarji Calcita Volleyja so na prvi četrtfinalni tekmi 1. DOL za moške v soboto v Kranju premagali Hišo na kolesih in se tako približali uvrstitvi med štiri najboljše. V nedeljo so odbojkarji Krke po velikem preobratu, zaostajali so z 0:2, s 3:2 premagali Salonit.V polfinalu sta se kot prvouvrščeni ekipi rednega neposredno uvrstila ACH Volley in Maribor.