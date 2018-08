Za uvod zanesljiva zmaga Slovenk

Slovenke so v boju za svoj drugi nastop na evropskih prvenstvih zabeležile pomembno uvodno zmago nad Izraelkami, ki jih je že po prvem krogu kvalifikacij približala k želenemu cilju, drugemu mestu v skupini A, ki ekipo vodi na prvenstvo stare celine. Prve favoritinje skupine so namreč Belgijke, medtem ko imajo Islandke malo možnosti za napredovanje.

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je v dvorani Tabor v ogenj poslal podajalko Evo Mori, korektorico Izo Mlakar, srednji blokerki Tino Grudina in Izo Mlakar, sprejemalki Anito Sobočan in Ano Marijo Vovk ter prosto igralko Majo Pahor.

Slovenke so obračun proti ekipi, ki na evropski lestvici zaseda 25. mesto (Slovenke so 27.), odprla z nekaj treme, kar se je poznalo predvsem pri sprejemih začetnih udarcev in tudi v napadih, ki so jih Izraelke zaustavile z bloki ter povedle z 8:4 in 10:6.

Fotogalerija Slovenija : Izrael (CEV/Aleš Oblak):

Po dobrih servisih Sobočanove so se naše odbojkarice sprostile in hitro prišle do izenačenja na 10. točki ter povedle z 11:10. Slovenke so v nadaljevanju uspešno napadale predvsem prek Planinščeve, Grudine in Mlakarjeve, pri Izraelkah sta zaključevali Anna Velikiy in Polina Malik. Ekipi sta bili na 18. točki še poravnani, nato pa so gostiteljice zaigrale zelo zbrano ter po zaslugi uspešnih zaključkov Vovkove ter dobre igre v bloku brez težav dobile niz, s 25:19.

Foto: CEV

Zmaga v prvem nizu je dala zagon. Na začetni udarec Grudine so si namreč zagotovile vodstvo s 5:1. Sledil je padec zbranosti, tekmice so prešle v ospredje (8:7). Slovenski selektor je namesto Vovkove v igro poslal Pio Blažič, Slovenke pa so se v drugem delu niza zbrale, dobro izvajale začetne udarce ter poskrbele za še en preobrat (14:12).

Na račun napak gostij in po dobri igri Sobočanove na mreži se je razlika še povečala. Domače odbojkarice so v končnico vstopile s štirimi točkami naskoka, z 21:17, a ga zapravile, po izenačenju na 22:22 pa so Izraelke celo povedle. Grudina in Sobočanova sta Sloveniji prinesli zaključno žogo pri 24:23, izkoristila jo je prav Grudina.

Vodstvo z 2:0 je nekoliko uspavalo Slovenke

Vodstvo z 2:0 je nekoliko uspavalo Slovenke, ki v igri za menjavo niso bila prepričljiva, nasprotnice pa so uspešno zaključevale svoje protinapade za vodstvo s 6:2. Planinščeva je na mreži nato prekinila niz gostij in zatem še dobro servirala, Morijeva pa je razigrala svoje napadalke (6:7). Izraelke so sicer še enkrat ušle, na 6:10, a so jih borbene Slovenke ujele na 12. točki, ki jo je prispevala Blažičeva.

Slovenke naslednja tekma čaka v nedeljo na Islandiji. Foto: CEV

Po izenačenem nadaljevanju so naše odbojkarice še enkrat zbrano odigrale zaključek niza in povedle s 23:20 ter po bloku Mlakarjeve in Planinščeve prišle do zmag.

Slovenke bodo naslednjo tekmo odigrale v nedeljo, 19. avgusta, v gosteh pri Islandiji, od koder bodo odpotovale še v Belgijo in se v sredo, 22. avgusta, pomerile s tamkajšnjo izbrano vrsto.

Slovenija : Izrael 3:0 (19, 23, 22) Dvorana Tabor Maribor, gledalcev 600, sodnika: Tajana Kramar Šandl (Hrvaška), Boško Milić (Avstrija). Slovenija: Mori 3, Grudina 11, Vovk 2, Jerala, Blažič 3, Zdovc Sporer 1, Mikl, Mlakar 17, Najdič, Pintar, Sobočan 8, Bračko, Pahor, Planinšec 9.

Izrael: Velikiy 16, Dudockin, Kopilovitch, Sokolov Peham, Goffer, Lander, Malik 12, Zilberman, Matviyenko, Cohen, Chodorov 5, Marmen 3.

