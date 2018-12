Kamničanke s prestola vrgle serijske zmagovalke!

V finalu zaključnega turnirja slovenskega pokala v Kanalu se bodo ob 17, uri za lovoriko udarile odbojkarice Nove KBM Branika in Calcita Volley. Prve so v prvem polfinalu odpihnile drugo ekipo Kamnika, medtem kot je prva ekipa Calcita po pravi odbojkarski poslastici in petih odigranih nizih premagala GEN-I Volley. To bo že četrti zaporedni finale teh dveh ekip.