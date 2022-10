Mariborčani pred zahtevnim izzivom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji OK Merkur Maribor na povratni tekmi pokala challenge gostijo ukrajinsko moštvo, ki jih je na prvem srečanju odpravilo s 3:0. Foto: CEV

Odbojkarji OK Merkur Maribor bodo na povratni tekmi CEV Challenge Cup gostili ukrajinskega predstavnika Epicentr Podolyany Horodok. Ped Štajerci je zahtevna naloga, saj so prejšnji teden na uvodnem obračunu Ukrajincem priznali premoč z 0:3. Člani Panvite pa bodo v četrtek napredovanje lovili pri finskemu Tikkerit Kokkole, ki so ga na prvi tekmi premagali s 3:2.