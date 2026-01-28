Sreda, 28. 1. 2026, 11.29
Pokal Cev, osmina finala, povratna tekma
Kanalci na zahtevnem gostovanju pri favoriziranih Turkih
Odbojkarji Alpacem Kanala so najprej navdušili z uvrstitvijo v osmino finala pokala CEV – za elitno Ligo prvakov drugega najmočnejšega tekmovanja pod okriljem CEV –, nato pa so se pred domačimi gledalci dobro upirali zvezdniški ekipi turškega Fenerbahčeja in na koncu izgubili z 1:3. Povratna tekma bo zvečer v Istanbulu.
Pokal Cev, osmina finala, povratna tekma:
Sreda, 28. januar
Fenerbahče - Alpacem Kanal /3:1/
//rezultat prve tekme