Fenerbahče pokal CEV odbojka Alpacem Kanal

Sreda, 28. 1. 2026, 11.29

18 ur, 20 minut

Pokal Cev, osmina finala, povratna tekma

Kanalci na zahtevnem gostovanju pri favoriziranih Turkih

Alpacem Kanal : Fenerbahče | Kanalci so na uvodni tekmi vzeli niz Fenerbahčeju. Kako bo na gostovanju? | Foto CEV

Kanalci so na uvodni tekmi vzeli niz Fenerbahčeju. Kako bo na gostovanju?

Foto: CEV

Odbojkarji Alpacem Kanala so najprej navdušili z uvrstitvijo v osmino finala pokala CEV – za elitno Ligo prvakov drugega najmočnejšega tekmovanja pod okriljem CEV –, nato pa so se pred domačimi gledalci dobro upirali zvezdniški ekipi turškega Fenerbahčeja in na koncu izgubili z 1:3. Povratna tekma bo zvečer v Istanbulu.

Fenerbahče pokal CEV odbojka Alpacem Kanal
